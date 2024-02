Ascolti tv del 12 febbraio: Mameli si scontra col Grande Fratello e vince

Su Rai 1 debutta la miniserie in due puntate "Mameli. Il ragazzo che sognò l'Italia", mentre su Canale 5 importante televoto al Grande Fratello

Fonte: Ufficio stampa Rai Riccardo De Rinaldis in "Mameli. Il ragazzo che sognò l'Italia": ascolti tv del 12 febbraio

Lunedì 12 febbraio su Rai 1 ha debuttato in prima serata la miniserie Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia e si è subito scontrato con Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello su Canale 5.

Archiviato definitivamente il Festival di Sanremo 2024, Rai 1 propone la fiction Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia con protagonista Riccardo De Rinaldis. La miniserie in due puntate racconta una storia poco conosciuta, ma straordinaria: la vita di Goffredo Mameli, poeta, eroe del Risorgimento e autore del “Canto degli Italiani”, diventato poi l’Inno nazionale della Repubblica Italiana. In particolare, la miniserie racconta due anni – tra il 1847 e il 1849 – pieni di passioni, amori, lotte, sotterfugi, composizioni poetiche, incontri e dibattiti politici, amicizie, tradimenti e spie, ma soprattutto di crescita, elaborazione di ferite profonde e interrogativi non solo politici, ma anche esistenziali.

Su Canale 5 al Grande Fratello si è svolto un importante televoto tra Beatrice, Federico, Stefano e Vittorio, mentre Perla ha avuto una bellissima sorpresa, perché ha potuto riabbracciare la sorella Loana, suo punto di riferimento.

Su Rai 3 ritorna l’appuntamento con Salvo Sottile e il suo FarWest, mentre Italia 1 ripropone il film Fast & Furious 5.

Prima serata, ascolti tv del 13 febbraio: Mameli è un trionfo

Su Rai 1 Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia incolla al piccolo schermo 4.247.000 spettatori pari al 23.5% di share mentre su Canale 5 il Grande Fratello piace a 2.407.000 spettatori con uno share del 18.3%; su Rete 4 Quarta Repubblica raggiunge 652.000 spettatori (4.4%), su Rai 3 FarWest interessa a 784.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia 1 Fast & Furious 5 appassiona 953.000 spettatori (5.5%). Su Rai 2 Made in Italy ottiene 655.000 spettatori pari al 3.7%. Su La7 La Torre di Babele interessa 932.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 4 Hotel piace537.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Little Big Italy sigla 492.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time, dati del 13 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti ottiene 5.351.000 spettatori (24.8%) e Affari Tuoi piace a 5.869.000 spettatori (26.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia interessa 3.154.000 spettatori con il 14.2%. Su Rai2 TG2 Post arriva a 710.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 1.389.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre sigla 1.511.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.654.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4, Prima di Domani interessa 626.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Otto e Mezzo piace a 1.621.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 478.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 659.000 spettatori pari al 3%.

Il preserale, dati del 13 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 piace a 3.771.000 spettatori pari al 26%, mentre L’Eredità sigla 4.823.000 spettatori pari al 27.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.223.000 spettatori (16.7%), mentre Avanti un Altro! gioca con 3.646.000 spettatori (20.2%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (333.000 – 2.4%), Castle interessa 542.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 685.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag è seguito da 387.000 spettatori (2.5%) e C.S.I. Miami appassiona 649.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.426.000 spettatori pari al 13.4%, Blob sigla 1.215.000 spettatori pari al 6.1% e Caro Marziano colleziona 1.321.000 spettatori pari al 6.2%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore piace a 483.000 spettatori pari al 2.5%. Su La7 Padre Brown è visto da 217.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 433.000 spettatori (2.4%). Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più? piace a 457.000 spettatori (2.5%).