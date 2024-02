Ascolti tv del 13 febbraio: gran finale per Mameli che chiude in calo

Fonte: Ufficio Stampa Rai Riccardo De Rinaldis in "Mameli. Il ragazzo che sognò l'Italia"

Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia si è conclusa. L’ultima puntata della mini serie è andata in onda su Rai 1 in prima serata martedì 13 febbraio. Mentre su Canale 5 è tornata la Champions con Lipsia Vs Real Madrid.

Grande successo per la fiction di Rai 1 Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia con Riccardo De Rinaldis, la prima puntata andata in onda il 12 febbraio ha ottenuto il 23,5% di share che Maria Pia Ammirati ha commentato così: “Abbiamo avuto l’onore e il privilegio di presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un racconto che esalta la memoria e i valori fondanti del nostro Paese – dichiara la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati – Ringrazio per questo bel risultato Pepito Produzioni di Agostino Saccà, il gruppo di giovani attori, i registi e gli sceneggiatori per l’entusiasmo con cui hanno affrontato questa produzione”. Il trionfo si replica con la puntata finale.

Su Rai 3 la protagonista è Patty Pravo col documentario A modo mio – Patty Pravo. Prodotto da Rai Documentari e Ballandi con il contributo di Rai Teche, racconta la vita privata e i successi discografici di una delle voci femminili più importanti della storia della musica italiana.

Su Italia 1 tornano Le Iene dove, tra i vari servizi, Nicolò De Devitiis racconta la settimana di Sanremo con Geolier, il rapper napoletano diventato uno dei top player in Italia, arrivato secondo sul podio del Festival. L’inviato, munito di solo smartphone, documenta i giorni passati insieme al rapper riprendendo retroscena inediti dell’artista impegnato ad affrontare la kermesse canora, tra gioie e polemiche.

Prima serata, ascolti tv del 13 febbraio: Mameli vince ma è in calo

Su Rai 1 Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia incolla al piccolo schermo 3.310.000 spettatori pari al 19% di share mentre su Canale 5 la Champions League Lipsia-Real Madrid piace a 2.486.000 spettatori pari al 12.4%; su Rete 4 È Sempre Cartabianca raggiunge 677.000 spettatori (4.8%), su Rai 3 A modo mio – Patty Pravo interessa a 711.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 Le Iene appassiona 1.574.000 spettatori pari all’11.2%. Su Rai 2 Mad in Italy ottiene 752.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 DiMartedì interessa 1.366.000 spettatori con l’8.2%. Su Tv8 Io prima di te piace a 541.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Sono nata il 23 registra 557.000 spettatori (3.1%).

Access Prime Time, dati del 13 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.769.000 spettatori (22.8%), mentre Affari Tuoi registra 5.600.000 spettatori (25.9%); Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.245.000 spettatori con il 15.3%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 658.000 spettatori (3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.487.000 spettatori con il 6.9%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.752.000 spettatori (8.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.726.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Prima di Domani piace a 762.000 individui all’ascolto pari al 3.5% (breve presentazione a 251.000 e l’1.2%). Su La7 Otto e Mezzo ottiene 1.740.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia raccoglie 489.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? catalizza 721.000 spettatori (3.3%).

Il preserale, dati del 13 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha un ascolto medio di 3.626.000 spettatori (25%), mentre L’Eredità piace a 4.786.000 spettatori (27.4%). Su Canale5 Avanti il Primo! totalizza 1.963.000 spettatori (14.4%), mentre Avanti un Altro! diverte 3.626.000 spettatori (20%). Su Rai2 Castle piace a 586.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 726.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 450.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. Miami raccoglie 666.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 le news dei TGR sono seguite da 2.541.000 spettatori con il 14%, Blob segna 1.262.000 spettatori con il 6.3% e Caro Marziano piace a 1.280.000 spettatori con il 6.2%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 518.000 individui all’ascolto (2.7%). Su La7 Padre Brown piace a 196.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 346.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica registra 562.000 spettatori (3%).