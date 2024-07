Ascolti tv del primo luglio, Bardot torna a sedurre, gli Euro 2024 vincono

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Brigitte Bardot e Jacques Carrier in "Bardot"

Terminata in malo modo l’avventura dell’Italia, cala l’interesse sugli Europei 2024, anche se i dati di ascolto tv per la partita Portogallo-Slovenia, in onda su Rai 1, restano i più alti della serata con il 31,9% di share. Mentre su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata di Bardot, la fiction dedicata al mito di Brigitte.

Mentre lo share degli Europei 2024 su Rai 1 resta alto, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Bardot, la serie che racconta gli anni in cui nasce il mito dell’attrice francese, interpretata da Julia De Nunez. La fiction si conclude nel 1960 e punta sui due uomini più importanti di quel periodo per BB, il marito Jacques Charrier e il figlio Nicolas. Altra figura fondamentale in quegli anni è la potentissima agente Olga Horstig.

Su Italia 1 è stato trasmesso The Twilight Saga: Breaking Dawn – 1a parte, mentre su Rete 4 Nicola Porro a Quarta Repubblica ha affrontato le elezioni in Francia, un focus sul voto negli Stati Uniti d’America e il caso Salis, con le occupazioni abusive, che travolge la sinistra.

Rai 2 ha mandato in onda il film Dawn – Sussurri nella notte. Su Rai 3 Ambra Angiolini è la protagonista del film Mai Stati Uniti.

Prima serata, ascolti tv del primo luglio: gli Euro 2024 vincono ancora. Male Bardot

Su Rai 1 la partita Portogallo-Slovenia tiene incollata al piccolo schermo 5.450.000 spettatori pari al 31.9%. Su Canale5 Bardot in calo con 1.223.000 spettatori con uno share del 7.2%. Su Rai2 Dawn – Sussurri nella Notte è la scelta di 681.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 appassiona 723.000 spettatori con il 4,3%.

Su Rai3 Mai Stati Uniti diverte 1.102.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 744.000 spettatori (5.6%). Su La7 – dalle 22.01 alle 0.1 – In Viaggio con Barbero raggiunge 540.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Faking It – Bugie Criminali sigla 403.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del primo luglio

Su Canale5 Paperissima Sprint è seguita da 2.271.000 spettatori pari al 12.1%. Su Rai2 TG2 Post segna 639.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.237.000 spettatori con il 6.7%.

Su Rai3 Viaggio in Italia raccoglie 1.189.000 spettatori pari al 6.8%. Un Posto al Sole appassiona 1.560.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 4 di Sera interessa 738.000 spettatori con il 4.2%, nella prima parte, 824.000 spettatori con il 4.3%, nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene 1.281.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti in replica piace a 377.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più attira 606.000 spettatori (3.3%).

Ascolti tv Preserale, dati del primo luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.242.000 spettatori pari al 20.4% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.163.000 spettatori pari al 23.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.427.000 spettatori (13.9%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.053.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles è seguito da 368.000 spettatori (2.9%). SWAT raccoglie 503.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 362.000 spettatori con il 3.1% e F.B.I Most Wanted è visto da 456.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.923.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 808.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 484.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 196.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 299.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 408.000 spettatori (2.8%).