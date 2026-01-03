Ascolti tv del 2 gennaio, Gerry Scotti sfida l’ex Tronista di Uomini e Donne

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gerry Scotti

Il palinsesto riprende lentamente forma ma, questi giorni fino almeno all’Epifania, sono ancora caratterizzati da repliche e ritmi lenti. L’access invece rimane saldamente in piedi, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna a intrattenere milioni di italiani. Per una strana ironia della sorte, o per semplice casualità, nella serata del 2 gennaio i minuti conclusivi del programma di Gerry Scotti si sono scontrati con Seduci e scappa – film del ciclo Purché finisca bene – con l’ex Tronista Francesco Arca nel cast. Ma la sua carriera è iniziata proprio a Mediaset, oggi roccaforte del conduttore pavese, che venerdì ha rosicchiato qualche punto percentuale con l’ultima parte del quiz show che presenta con Samira Lui.

La prima serata di Canale5 ha poi proposto il film in prima tv Francesca Cabrini, dedicato alla suora santa Francesca Saverio Cabrini, mentre su Italia1 abbiamo visto Harry Potter e Il calice di Fuoco. E ancora, su Rai2 abbiamo visto Crudelia mentre su Rete4 è andata in onda una nuova puntata di Quarto Grado in cui si è parlato della tragedia di Crans Montana. Su Rai3 abbiamo invece visto Enzo Jannacci – Vengo anch’io. Ma quali sono stati i risultati degli ascolti tv del 2 gennaio? Ecco i numeri.

Prima serata, ascolti tv del 2 gennaio

Su Rai1 Purché finisca bene – Seduci & Scappa ha interessato 2.694.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 Francesca Cabrini ha conquistato 1.430.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Crudelia intrattiene 926.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Harry Potter e il calice di fuoco incolla davanti al video 1.255.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Enzo Jannacci – Vengo anch’io segna 590.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.533.000 spettatori (12.1%). Su La7 The Illusionist – L’illusionista raggiunge 502.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 No Time to Die ottiene 408.000 spettatori (2.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 376.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 2 gennaio

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.799.000 spettatori (24.1%) dalle 20:42 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.993.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.069.000 spettatori pari al 25.5% dalle 20:46 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 537.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.041.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.364.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 838.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 772.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.129.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 430.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 477.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.250.000 spettatori pari al 21.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.635.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.076.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.837.000 spettatori (17.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (430.000 – 3.1%), 9-1-1: Lone Star conquista 316.000 spettatori con il 2% e 9-1-1 506.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 750.000 spettatori (4.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 737.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.429.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.018.000 spettatori (5.3%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 1.106.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.102.000 spettatori (6.6%), mentre La Promessa intrattiene 1.017.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 4 Hotel conquista 333.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (435.000 – 3.1%), Cash or Trash – Xmas Edition è scelto da 673.000 spettatori con il 3.6%.

