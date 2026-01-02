Affari Tuoi, Orazio rifiuta la maxi offerta del Dottore e stupisce Stefano De Martino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata del 2 gennaio di Affari Tuoi è stata particolarmente appassionante grazie non solo a Stefano De Martino, ma anche ad un concorrente che non ha avuto paura di rischiare e osare, arrivando a sfidare il Dottore.

Affari Tuoi, Orazio dalla Campania rifiuta la maxi offerta del Dottore

Protagonista della puntata del 2 gennaio 2026 di Affari Tuoi, Orazio dalla Campania. Il concorrente ha raccontato a Stefano De Martino che vive a Arzano, paese in provincia di Napoli, e lavora come clown in un circo. Ha scelto di prendere parte al gioco insieme alla compagna Gabriella che ha conosciuto proprio grazie al suo lavoro e da cui ha avuto due figli.

La partita di Orazio è stata molto particolare e altalenante. Il concorrente ha iniziato il gioco con il pacco numero 4, pescando in modo uguale pacchi rossi e blu. La prima telefonata del Dottore è arrivata puntuale dopo qualche tiro con un’offerta di 30mila euro, ma Orazio non ci ha pensato due volte, rifiutando.

La partita è poi continuata tra alti e bassi, con i pacchi rossi rimasti però ancora in maggioranza. L’ultimo tiro prima della seconda chiamata ha rivelato 100 euro, con Stefano De Martino che per festeggiare ha chiamato lo studio a ballare sulle note di Che gusto c’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro. Poco dopo Orazio ha accettato il cambio richiesto dal Dottore, scambiando il suo pacco 4 con il 18 del Molise e scoprendo che nel pacco originale c’era il premio da 30mila euro.

Orazio ha ricevuto nuovamente un’offerta dal Dottore: 35mila euro per due tiri, ma ha scelto di rifiutare. I tiri successivi hanno lasciato tutto in perfetto equilibrio, ancora una volta. Portando il Dottore ad aumentare la sua offerta a 45mila euro, ma Orazio ha scelto di dire ancora di “no”.

E fra balli e la scoperta di Gennarino è arrivato un finale da togliere il fiato. Orazio ha infatti rifiutato 110mila euro, arrivando all’ultimo tiro con in gioco 300mila e 75mila. L’ultima offerta della serata è stata di 120mila euro e il concorrente ha sorpreso tutti (Stefano De Martino compreso) decidendo di giocarsela sino in fondo. Una scelta che gli ha consentito di vincere, ma a metà. Orazio è infatti tornato a casa con un premio da 75mila euro.

La richiesta di Stefano De Martino per Affari Tuoi

Secondo alcune indiscrezioni Stefano De Martino avrebbe chiesto alla Rai di spostare la sede di registrazione del programma da Roma a Milano. La motivazione alla base di questa idea non sarebbe solo di natura professionale, ma soprattutto legata alla sua vita privata. Milano infatti è la città in cui attualmente vive Santiago, il figlio del conduttore, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez.

L’intento del conduttore sarebbe quello di stare più vicino al bambino, crescendo accanto a lui giorno dopo giorno, senza dover affrontare lunghe trasferte per lavoro e gestione dei tempi tra registrazioni e famiglia. Per Stefano, nonostante le tante occasioni professionali, la priorità resta il legame con Santiago e la possibilità di essere presente nella quotidianità del figlio. Una scelta che rispecchia molte dalle sue dichiarazioni negli ultimi anni, in cui non ha mai nascosto quanto sia importante per lui conciliare carriera e paternità.

La Rai non ha ancora confermato alcuna novità ufficiale riguardo al possibile cambio di sede, ma la voce ha già fatto il giro degli ambienti televisivi. Ma cosa significherebbe questo per il programma? In realtà la formula di Affari Tuoi non cambierebbe. Il gioco, i pacchi e le emozioni resterebbero gli stessi che il pubblico conosce e ama. Quello che cambierebbe sarebbe invece la gestione dietro le quinte. La produzione dovrebbe adattarsi ad un nuovo studio, spostare troupe e scenografie, inoltre potrebbe esserci qualche piccolo cambiamento nella logistica delle registrazioni.

