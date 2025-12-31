Stefano De Martino, la scelta su Affari Tuoi che potrebbe cambiare tutto

IPA Stefano De Martino

Come si preannuncia il 2026? Potrebbe essere un anno ricco di cambiamenti. Proprio così: stando alle indiscrezioni trapelate, secondo Giuseppe Candela, Stefano De Martino avrebbe chiesto alla Rai di “spostare” la registrazione di Affari Tuoi da Roma (dallo storico Teatro delle Vittorie) a Milano. Il motivo? Personale, dal momento in cui a Milano vive il figlio Santiago con la mamma, Belen Rodriguez. Ma procediamo per punti.

Stefano De Martino vuole spostare Affari Tuoi a Milano

Nella rubrica “C’è Chi dice…” di Chi, Giuseppe Candela ha scritto del desiderio di Stefano De Martino di cambiare lo studio di registrazione di Affari Tuoi per stare più vicino alla sua famiglia, nello specifico al figlio Santiago, che abita infatti a Milano con la mamma. “Stefano De Martino è impegnato da due stagioni alla conduzione dello storico game show in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma. Il conduttore spingerebbe per il prossimo anno uno spostamento della trasmissione a Milano, dove De Martino vorrebbe trascorrere più tempo. Per ragioni private e per suo figlio Santiago che vive lì con mamma Belen”.

Trasloco in vista, dunque? Dipende: per il momento siamo di fronte a un desiderio del conduttore, e tutto dipende dalla Rai. Il 30 dicembre, intanto, è andata in onda l’ultima puntata dell’anno di Affari Tuoi: nonostante il successo de La Ruota della Fortuna, il game show ha mantenuto ascolti abbastanza alti, con milioni di persone che si sintonizzano ogni sera per guardare il conduttore e Herbert Ballerina, ormai sua spalla.

Dove si registra Affari Tuoi

L’Access Prime Time è ormai la vera prima serata delle Reti, in cui si giocano le partite decisive degli ascolti. Durante l’estate, Mediaset, con un colpo da maestro, ha mandato in onda La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti: gli ascolti si sono mantenuti alti e stabili anche dopo il ritorno in onda di De Martino alla guida di Affari Tuoi. Oggi il programma è registrato dal Teatro delle Vittorie di Roma, che è lo storico teatro di posa della Capitale. Ed è così sin dal 2012, anche se c’è stata una piccola eccezione nel 2023, quando le puntate sono state registrate a Milano (e all’epoca conduceva Amadeus).

Stefano De Martino, il legame con il figlio Santiago

Stefano De Martino ha sempre cercato di far quadrare i suoi impegni lavorativi per non far mai sentire la sua assenza al figlio Santiago. Ospite da Bruno Vespa a Cinque Minuti, a settembre del 2024 aveva dichiarato di fare i doppi turni per Affari Tuoi. “Registro Affari Tuoi durante la settimana, perché il weekend è dedicato a lui. Sta crescendo e ha sempre più bisogno della mia presenza: potendo ritarare il piano di produzione, mi sono reso disponibile a fare anche i doppi turni dal lunedì al mercoledì, e infatti registriamo tantissime puntate al giorno, e questo mi permette di ritornare nel fine settimana da lui”. E ora proprio per lui, secondo i rumor, avrebbe chiesto di spostare le registrazioni da Roma a Milano: la Rai accorderà il permesso a De Martino?

