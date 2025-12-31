Affari Tuoi chiude e sbanca con un finale da sogno. De Martino saluta

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Affari Tuoi saluta il pubblico del 2025 con una puntata che ha tenuto alta l’attenzione fino all’ultimo istante, con un epilogo memorabile e una vincita che ha praticamente del miracoloso. La serata di martedì 30 dicembre ha visto scendere in campo Roberto da Tolentino, in provincia di Macerata, magazziniere di professione, che ha affrontato il gioco con il sostegno della compagna Gloria, educatrice della prima infanzia.

Affari Tuoi, Roberto inizia bene

Roberto ha iniziato la sua avventura con il pacco numero 15, e sin dalle prime battute la partita si è messa su binari interessanti. Dopo i primi sei tiri, infatti, il tabellone restituiva un assetto tutto sommato favorevole, nonostante l’uscita di scena immediata dei 200mila euro. Restavano in gioco molti premi importanti, tra cui il pacco nero e i rossi da 75mila, 100mila e 300mila euro. Una situazione che ha spinto il Dottore a farsi avanti con una prima offerta da 32mila euro, rifiutata senza troppe esitazioni.

La fase centrale della partita ha però cambiato tono. Nei tre tiri successivi sono volati via i 300mila euro, il premio più ambito e più alto della serata. E, per Roberto, è un colpo difficile da assorbire. A riequilibrare parzialmente l’umore, l’uscita del pacco da 20 euro, che ha permesso a Roberto di restare concentrato e non perdere la speranza di portare qualcosa a casa. L’offerta è scesa a 20mila euro, ma anche in questo caso il concorrente marchigiano ha scelto di proseguire.

Il gioco ha continuato a sorridergli: sul tabellone restavano 10mila, 20mila, 50mila, 75mila e 100mila euro contro soli tre pacchi blu. Il Dottore ha confermato l’offerta, questa volta per due tiri. Roberto e Gloria, dopo un rapido confronto, hanno deciso di rischiare ancora. Prima l’eliminazione dei 10mila euro, poi quella dei 50 euro, un passaggio che ha dato loro la carica.

Con zero, 200, 20mila, 50mila, 75mila e 100mila euro ancora in gioco, l’offerta è salita a 24mila euro, nuovamente rifiutata. Poco dopo sono usciti anche i 20mila euro, ma Roberto ha continuato sulla sua strada, senza lasciarsi condizionare.

Quanto ha vinto Roberto da Tolentino

Il momento più delicato è arrivato con l’uscita dei 50mila euro. A quel punto la sfida si è ristretta a quattro cifre: zero, 200, 75mila e 100mila euro. Nel pacco numero 18 della Campania c’erano 200 euro, e per un solo tiro il Dottore ha rilanciato a 32mila euro. Ancora una volta, niente da fare.

Quando dal pacco 16 della Valle d’Aosta sono usciti gli zero euro, allora l’aria è cambiata davvero. Restavano solo 75mila e 100mila euro. A quel punto è arrivata la proposta di cambio, l’ultima grande decisione della serata. Roberto ha guardato Gloria e ha scelto di fidarsi dell’intuizione: ha accettato il cambio.

Una scelta che si è rivelata vincente. Nel nuovo pacco c’erano 100mila euro, il premio più alto rimasto. Un finale da sogno che ha chiuso la puntata del 30 dicembre nel migliore dei modi, mentre Stefano De Martino salutava il pubblico e dava appuntamento al 2026: Affari Tuoi torna regolarmente in onda dal 1° gennaio. Con tutti gli amici del 2025.

