Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia il posto a Herbert. Poi porta fortuna (ma non basta)

Partita emozionante e non priva di colpi di scena quella del 18 marzo di "Affari Tuoi": ecco cosa è successo e quanto ha vinto Sara

IPA Stefano De Martino

Puntata a dir poco frizzante quella di Affari Tuoi del 18 marzo 2026, in cui sono usciti come primi pacchi quelli più “importanti”: a condurre i primi sei tiri è stato Herbert Ballerina, premiato dal conduttore Stefano De Martino per aver inventato la “brizzolacca”. Protagonista della puntata è stata Sara dall’Umbria, precisamente da Spoleto.

Cosa è successo nella puntata del 18 marzo di Affari Tuoi

Non sono mancati dei colpi di scena, momenti di tensione e di puro show: ormai la formula di Affari Tuoi è perfettamente collaudata e tutto funziona alla grande. Stefano De Martino ha presentato la concorrente di questa serata: la 33enne Sara da Spoleto, commessa in un negozio di abbigliamento, in studio con il compagno Daniele. Subito si è passati all’invenzione di Herbert Ballerina: “Oggi un’invenzione per acchiappare di più, ho inventato uno spray che ti fa i capelli sale e pepe. si chiama brizzolacca”.

E così Ballerina è stato il conduttore della prima parte, e ha accompagnato la concorrente Sara lungo i primi sei tiri: il primo è stato impietoso, il pacco della Calabria valeva ben 300mila euro. “La Calabria da un po’ ha la mano pesante”, così aveva commentato prima di spacchettare Herbert. Poi un riferimento a Sanremo, con la concorrente della Liguria, proveniente proprio dalla Città dei Fiori. “Perché Sanremo è Sanremo”, e nel futuro di Ballerina e De Martino c’è proprio il Festival nel 2027. Dopo l’immancabile mantra, la concorrente ha trovato il pacco blu: alla prima offerta il Dottore ha proposto 20mila euro, ma la concorrente si è ripresa alla grande, trovando una serie di pacchi blu.

Quanto ha vinto Sara ad Affari Tuoi

La giacca zebrata nera e bianca di De Martino ha a dir poco portato fortuna: non se l’è tolta per un bel po’, considerando che la concorrente ha trovato ben quattro pacchi blu di seguito. Ha detto che non sono i suoi colori – ovviamente, De Martino tifa per il Napoli, la sua città, e non per la Juve – ma per sostenere la concorrente ha mantenuto la mise fino alla fine. “Non posso togliere la giacca fino a quando la partita non peggiora”.

E – purtroppo – prima o poi doveva “beccare” il pacco rosso: la sfilza di blu è saltata al pacco rosso da 20mila euro. Sono comunque rimasti più pacchi rossi che blu verso la fine (quello da un euro e Gennarino). Verso il finale è rimasto solo il pacco da un euro: quelli rossi rimasti sono 10mila, 15mila, 75mila e 100mila euro. Rifiutata l’offerta del Dottore, è arrivato il momento di continuare a spacchettare, sperando di non trovare i 100mila euro.

“Quella giacca continua a fare effetto”, una partita interessante, dove c’è stata anche paura di accettare il cambio: l’unico pacco blu rimasto è da un euro, ma dall’altra parte ci sono ancora 15mila, 75mila e 100mila euro in ballo. Alla fine sono rimasti solo il pacco da un euro e quello da 15mila euro: nel 9, che aveva scelto agli inizi del gioco, c’erano 15mila euro. “Sfortunati nel gioco, fortunati in amore”, le parole di De Martino. Mai fidarsi del dottore.