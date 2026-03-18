Herbert Ballerina dice sì a Sanremo 2027 con Stefano De Martino e boccia Sal Da Vinci

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IPA Stefano De Martino e Herbert Ballerina

Herbert Ballerina al Festival di Sanremo 2027? Il comico, protagonista ogni sera ad Affari Tuoi, è pronto a dire sì a Stefano De Martino. Un collega ma soprattutto un amico, che ha cambiato la sua vita. E a proposito della kermesse musicale, l’artista non ha esitato a bocciare Sal Da Vinci, il vincitore di quest’anno.

Herbert Ballerina insieme a Stefano De Martino a Sanremo 2027?

Da quando Stefano De Martino è stato nominato conduttore e direttore artistico della kermesse, è tanta la curiosità su chi potrebbe affiancarlo sul palco dell’Ariston.

Tra i nomi più citati c’è quello di Herbert Ballerina, insieme ad altri volti legati alla cerchia artistica dell’ex ballerino come Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Questi ultimi si sono già detti disponibili ad affiancare l’ex marito di Belen Rodriguez: “Magari saliremo anche noi sul palco dell’Ariston. Ma se ce lo chiederà servirà un’idea originale perché Sanremo è pericoloso, non è una cosa facile. Se c’è un’idea ok, sennò saremo lì con lui per dargli forza”, hanno detto.

Della stessa lunghezza d’onda Herbert che oltre a lavorare quotidianamente con De Martino è diventato anche uno dei suoi migliori amici. Tanto che i due sono stati paparazzati da Chi mentre facevano la spesa insieme. Proprio alla rivista Ballerina ha fatto sapere:

“Io a Sanremo? Per ora sono contento che il Festival sia stato affidato a Stefano perché se lo merita e perché è uno che si impegna, che va a vedere tutto, che vuole fare le cose bene. Se mi dovesse chiamare anche solo per cinque minuti avrei un po’ di paura ma gli direi di sì perché sarebbe da pazzi non farlo con lui”

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha ribadito lo stesso concetto: “Stefano si merita il Festival e io accetterei per il piacere di farlo con lui, anche se è un palco difficile per un comico, che lì ha più da perdere”.

Insomma, Herbert Ballerina sarebbe pronto a condividere l’esperienza a Sanremo con Stefano De Martino. Del resto non sarebbe la prima volta che due amici calcano insieme il palco dell’Ariston.

È successo in passato con Paolo Bonolis, che non ha esitato a chiamare la sua spalla comica Luca Laurenti. E lo stesso ha fatto Amadeus, che ha voluto al suo fianco l’amico di vecchia data Fiorello. In entrambi i casi un successo.

Ma com’è nata l’amicizia tra Herbert Ballerina e Stefano De Martino?

“Ci siamo conosciuti tanti anni fa in radio. Poi, un giorno, mi chiama e mi dice: “Ti seguo”. Gli rispondo: “Ti seguo anche io”. E mi propone di fare Bar Stella, spiegando che trae ispirazione dal locale che aveva suo nonno e dal mondo di Renzo Arbore. Per me Arbore e Nino Frassica sono delle divinità, quindi ho accettato subito. Poi abbiamo fatto Stasera tutto è possibile ed è nato questo connubio che è sia artistico che di amicizia”

Herbert Ballerina boccia la canzone di Sal Da Vinci

E a proposito del Festival di Sanremo, Herbert Ballerina non ha esitato a bocciare la canzone vincitrice dell’ultima edizione: Per sempre sì di Sal Da Vinci. Una canzone che ha diviso gli animi e che secondo il comico di Campobasso “non era da podio”.

Ballerina – il cui vero nome è Luigi Luciano – ha preferito altri cantanti scelti da Carlo Conti. Ha approvato “quelle di Fulminacci, Luchè, Tredici Pietro e Serena Brancale, il pezzo più classicamente festivaliero di tutti”.