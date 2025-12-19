Ascolti tv del 18 dicembre, Alessandro Gassmann vince, flop GF. Scotti e De Martino pari

Su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata di "Un Professore 3" e Canale 5 ha trasmesso il Grande Fratello. Gerry Scotti ritenta l'impresa: tutti gli ascolti

Rai 1 ha trasmesso l’ultima puntata di Un Professore 3 con Alessandro Gassmann e Canale 5 ha replicato con il Grande Fratello.

Anche la terza stagione della serie più filosofica della tv si conclusa. Gli allievi di Alessandro Gassmann sono arrivati all’esame finale e almeno per quanto riguarda la fiction sono stati tutti promossi. Su Canale 5 è tornata Simona Ventura ma l’attuale edizione del Grande Fratello non ha mai sfondato negli ascolti.

Su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio dove era ospite il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale si è parlato del delicato negoziato per la pace in Ucraina. Il calcio è stato protagonista su Italia 1 con la partita di Supercoppa Napoli-Milan.

Su Rai 3 Geppi Cucciari ha condotto l’ultima puntata di Splendida Cornice dove è stato ospite, tra gli altri, Renzo Arbore. Su Rai 2 è tornato l’appuntamento con Ore 14 Sera.

Nel prime time Gerry Scotti ha cercato di replicare l’impresa del 28% di share a La Ruota della Fortuna. Ma non ci è riuscito e Stefano De Martino lo ha raggiunto.

Prima serata, ascolti tv del 18 dicembre: vince Un Professore 3, GF delude

Su Rai 1 Un Professore 3 incolla al piccolo schermo .492.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.620.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 809.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live incolla davanti al video 1.428.000 spettatori con l’8.2%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 960.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 753.000 spettatori (5.8%). Su La7 Il processo di Norimberga raggiunge 552.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 Sei giorni, sette notti ottiene 488.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Non sono pronta per Natale raduna 395.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 18 dicembre: De Martino e Gerry Scotti, è pareggio

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.405.000 spettatori (17.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.469.000 spettatori (21.1%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.326.000 – 16.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.436.000 spettatori pari al 21.1% dalle 20:45 alle 21:52.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 375.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 la semifinale di Supercoppa Italiana – Napoli-Milan raduna 4.107.000 spettatori (20.3%) dalle 20 alle 21:57. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 953.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 874.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 706.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.381.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Foodish arriva a 426.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 463.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 dicembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di ha ottenuto 3.123.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.461.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.670.000 spettatori (13.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.476.000 spettatori (16.9%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (367.000 – 3.1%), Telethon conquista 152.000 spettatori con lo 0.9%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live segna 473.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.244.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 966.000 spettatori (5.3%), mentre Nuovi Eroi sigla 796.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 968.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 948.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 288.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Love Bugs conquista 204.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (336.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 683.000 spettatori con il 3.8%.

