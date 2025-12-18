Affari Tuoi, Herbert Ballerina assente. Il Dottore stacca il telefono: “Ha paura”

IPA Stefano De Martino

Appuntamento immancabile dell’access prime time di Rai 1, Affari Tuoi torna anche giovedì 18 dicembre con una puntata ricca di colpi di scena. Il primo è stato palese sin dai primi minuti del programma: Stefano De Martino ha dovuto fare a meno del suo compagno di tutte le sere, Herbert Ballerina. Il comico, voce sagace sempre pronto a strappare un sorriso ai telespettatori è stato infatti assente. A giocare è stata Bluette, volto diventato iconico nelle ultime settimane per la sua simpatia e la sua voce alta che ricorda vagamente Memola, personaggio dei cartoni animati. In più la concorrente gestisce un negozio di giocattoli… Niente di più azzeccato! Ecco come è andata per lei.

Herbert Ballerina assente: cosa è successo ad Affari Tuoi

Presenza divertente, sagace e dalla battuta (spesso no sense) sempre pronta, Herbert Ballerina è il braccio destro perfetto per Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Per questo la sua mancanza nella partita di giovedì 18 dicembre si è sentita. “Ha la febbre“, ha annunciato il conduttore. La regia ha fatto allora suonare le campane da morto, ma, tra le risate generale, De Martino ha subito rassicurato: “Tornerà tra domani e dopodomani“. Insomma, nessuna preoccupazione: Ballerina tornerà più ironico che mai.

Bluette in gara e il Dottore stacca il telefono: “Ha paura”

In gioco ad Affari Tuoi nella puntata di giovedì 18 dicembre c’è stata Bleutte “Memola”, ragazza di 33 anni e mamma di due figli che gestisce un negozio di giocattoli a Falconara Marittima. Al suo fianco il padre, Stefano, matematico e uomo dotato di grande intuito. Come facciamo a saperlo? Durante la puntata ha indovinato più volte il contenuto dei pacchi aperti dalla figlia, spiazzando il pubblico, ma anche il Dottore, che, a inizio partita ha finto di staccare il telefono per non doversi confrontare con l’arguzia dell’uomo. “Ha paura”, ha commentato ironico De Martino. E bisogna dirlo: il Dottore durante la puntata è stato più volte messo in difficoltà dalla sorte della concorrente.

Bluette accetta 100mila euro, ma ne perde 300mila

Bluette ha condotto una partita incredibile. Trovandosi alle ultime scelte in gioco 0 euro e 1 euro da una parte e 200.000 e 300.000 dall’altra. Rifiutata l’offerta del Dottore dal gioco Bluette è riuscita ad eliminare 0 euro. La situazione si complica e il Dottore offre una cifra impressionante: 100.000 euro. La ragazza ha dimostrato tutta la sua maturità e il suo cuore pensando prima alla sua famiglia: “Se non fossi mamma e fossi sola, sarei andata avanti, ma 100.000 euro… Per la mia famiglia. Pensavo di non vincere niente niente, di andare a casa con niente. Nella vita ne succedono di tutti i colori, ma sono fortunata”. Alla fine le parole che tutti speravamo di sentire: “Accetto i 100.000 euro“. Sono state calde e sincere le lacrime di Bluette, che ha preso una decisione sofferta, ma lucida. Nel suo pacco, il numero 11, aveva però 300.000 euro.

