Ascolti tv del 17 dicembre, Alessandro Gassmann contro Sal Da Vinci. Gerry Scotti fuoriclasse

Su Rai 1 Alessandro Gassmann è protagonista di "Un Professore 3" e si scontra con Sal Da Vinci su Canale 5: tutti gli ascolti tv

IPA Gerry Scotti

Dopo Sandokan, anche Un professore 3 sta per concludere la stagione. Nella penultima puntata, andata in onda mercoledì 17 dicembre su Rai 1, Alessandro Gassmann si è scontrato con lo show di Sal Da Vinci su Canale 5.

In attesa di vedere gli allievi del Prof Gassmann all’esame di maturità, Sal Da Vinci ha ospitato in piazza del Plebiscito a Napoli Gigi D’Alessio, Serena Brancale, Paolo Bonolis, Raf, Federica Abbate, Fausto Leali, Martina Stella, Fabio Esposito, Francesco Da Vinci, Clementino e Renato Zero.

Intanto su Rai 2 è andato in onda il film cult con Jemie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger, True Lies. Su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato di Marianna Cendron, la ragazza sparita nel nulla 12 anni fa a Paese, in provincia di Treviso. Di lei non si sa più niente e non si è nemmeno ritrovata la bicicletta bianca con cui si spostava abitualmente.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con RealPolitik, mentre su Italia 1 è stato trasmesso il film The Woman King. Su La7 Una giornata particolare era dedicata a Padre Pio.

Per quanto riguarda il prime time, Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna continua ad essere un fuoriclasse.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 17 dicembre

