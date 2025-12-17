Affari Tuoi, Stefano De Martino si scatena e omaggia Emma Marrone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 17 dicembre di Affari Tuoi ci regala un mix di emozioni e tanti momenti divertenti. Se la partita della concorrente Melania non è proprio fortunata, a risollevare l’umore del pubblico ci pensa Stefano De Martino che si scatena fra balletti e canzoni, omaggiando anche l’ex Emma Marrone.

Affari Tuoi, Melania della Toscana

Nella puntata del 17 dicembre a giocare ad Affari Tuoi è Melania dalla Toscana. La concorrente pesca il pacco numero 18 e si racconta a Stefano De Martino, svelando di arrivare da San Lorenzo alle Corti, una frazione di Cascina in provincia di Pisa, e di convivere da diversi anni con il fidanzato Simone. Insieme a lei in studio il fratello gemello Andrea nato, per un gioco del destino, ad un giorno di distanza da lei.

La puntata si apre con uno Stefano De Martino piuttosto frizzante che lascia il timone alla sua spalla comica. “Oggi è mercoledì e come sempre i primi sei tiri li conduce Herbert Ballerina!”, annuncia.

Il comico dunque conduce la partita per sei tiri, fra battute, scherzi del conduttore e risate. Stefano De Martino ha così l’occasione di scatenarsi, prima sulle note di Maschio di Annalisa poi su quelle di Brutta Storia di Emma Marrone, sua storia ex fidanzata e oggi amica e persona importante nella sua vita. Cantando a squarciagola e dimostrando di conoscere bene la canzone.

Non si parte bene, la concorrente infatti apre il pacco numero 6 che, purtroppo contiene 300mila euro, poi sceglie il pacco numero 5, perdendo anche il premio da 200mila euro. La partita riparte dal pacco 4 che svela 50 euro.

Dopo l’apertura del pacco 20 contiene 20mila euro, il Dottore offre un cambio e la concorrente accetta, lasciando il pacco numero 18 per il 7. Una serie di tiri, fra fortuna e sfortuna, portano la concorrente alla prima offerta del Dottore da 20mila euro. Melania però rifiuta, intenzionata a portare tutta la sua famiglia in viaggio con i soldi che vincerà. Subito dopo però con l’apertura del pacco numero 15 spariscono anche 75mila euro.

La partita non migliora: la concorrente inciampa sul pacco numero 16 che contiene 100mila euro e rifiuta l’offerta da 5mila euro del Dottore. Resta l’ultima speranza del pacco nero che svanisce quando Melania apre il suo pacco, scoprendo il premio da soli 100 euro. Un finale amaro, fra delusione e la convinzione che la partita sarebbe potuta terminare in modo migliore.

I nuovi progetti televisivi di Stefano De Martino

Stefano De Martino si conferma uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana anche per la prossima stagione. Il conduttore napoletano continua a essere sotto i riflettori, tra conferme, ritorni e nuovi progetti televisivi.

De Martino infatti tornerà al timone di Affari Tuoi, pronto a conquistare nuovamente il pubblico dell’access prime time. Confermato anche il suo ritorno a Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 che unisce gioco, leggerezza e comicità, consolidando il suo ruolo di volto versatile e amato dai telespettatori.

Oltre ai programmi già noti il conduttore sarebbe al lavoro su un nuovo format ancora top secret. Il titolo ufficiale, il formato e la rete di trasmissione non sono ancora stati resi noti. L’unico indizio sono alcune immagini e video “dietro le quinte” che lo mostrano mentre entra in uno studio televisivo per riprese legate a questo progetto, ma tutto resta sotto stretto riserbo, aumentando curiosità e aspettativa attorno al suo futuro.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!