Ascolti tv dell’11 dicembre, Alessandro Gassmann contro Fiorella Mannoia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Amadeus

La serata televisiva di giovedì 11 dicembre ha visto come protagonisti Alessandro Gassmann con Un Professore 3 su Rai 1 e Fiorella Mannoia su Canale 5 con il concerto Una Nessuna e Centomila.

Se la puntata della fiction Un Professore 3 ha come tema filosofico San Benedetto, Fiorella Mannoia ha voluto sul palco con sé per l’evento contro la violenza sulle donne grandi artisti del calibro di Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili. E ha perfino chiamato Amadeus.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Geppi Cucciari con Splendida Cornice. Ospiti della puntata sono stati Jodie Foster, Davide Livermore e Fabrizio Bentivoglio.

Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 Sera, mentre su Rete 4 Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha ospitato Flavio Briatore. Su Italia 1 è stato trasmesso il film The Flash.

Nel prime time nessuna novità sul fronte degli ascolti tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv dell’11 dicembre: vince Un Professore 3

Su Rai 1 Un Professore 3 incolla al piccolo schermo 3.397.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Una Nessuna Centomila ha conquistato 1.773.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 751.000 spettatori pari al 5.7%.

Su Italia1 The Flash piace a 676.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 898.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 781.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 857.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Europa League – Basilea-Aston Villa ottiene 385.000 spettatori (2%). Sul Nove A casa per Natale raduna 453.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati dell’11 dicembre: Gerry Scotti senza rivali

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.730.000 spettatori (19.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.629.000 spettatori (22.6%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.120.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.422.000 spettatori pari al 26.6% dalle 20:47 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 491.000 spettatori con il 2.4%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.138.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.161.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.480.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 997.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 695.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.555.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Europa League Live arriva a 225.000 spettatori e l’1.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 514.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 dicembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di ha ottenuto 3.102.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.317.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.093.000 spettatori (16.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.754.000 spettatori (18.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (357.000 – 2.8%), 9-1-1: Lone Star conquista 249.000 spettatori con l’1.7% e 9-1-1 368.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 Grande Fratello segna 323.000 spettatori (2.4%) e Studio Aperto Mag sigla 268.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 644.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.520.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 1.091.000 spettatori (6%), mentre Nuovi Eroi sigla 930.000 spettatori (4.9%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 868.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 980.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 251.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Love Bugs conquista 195.000 spettatori (1.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (304.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 784.000 spettatori con il 4.4%.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!