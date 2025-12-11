Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Il clima nello studio de La Ruota della Fortuna è sempre molto sereno. Tra Gerry Scotti e Samira Lui ormai la confidenza è assodata e i due compagni di viaggio si divertono a punzecchiarsi. Nella puntata di giovedì 11 dicembre a mettersi tra loro è stato, a sorpresa, uno yo-yo.

Samira Lui e nonno Gerry

Com’è ormai abitudine, l’anteprima de La Ruota della Fortuna è dedicata alle battute e, in generale, all’attirare quanto più pubblico possibile con una certa dose di spontaneità. Dopo aver ballato e ricordato Easy Rider, il padrone di casa non perde tempo nell’introdurre Samira Lui.

Lei discende le scale, d’azzurro vestita, ricordando il suo passato sulle due ruote. Anche lei, come Gerry da giovane, ha avuto tra le mani un Ciao. Lo storico modello, a motore e pedali, era però di sua nonna: “Giusto per ricordarmi che ho l’età di tua nonna”.

Il dito medio di Samira Lui

Le battute non fanno parte però unicamente dell’anteprima del game show, anzi. Il clima è sereno fino alla fine e, c’è da ammetterlo, la grande fortuna dello show deriva anche dall’alchimia tra i due co-conduttori.

Un ottimo esempio è dato da quanto accaduto durante La Ruota del Tempo. Questo è un segmento del gioco di Canale 5, che ha preso il posto del “giro del mondo” precedente. I concorrenti hanno dovuto indovinare una frase a tema Cleveland: “Un piccolo passo indietro fino al 2024”.

Cos’era accaduto l’anno scorso? Un italiano è divenuto campione del mondo di yo-yo. Scotti ha dovuto poi rispondere alla domanda di rito di Samira, sbagliando l’origine del gioco che, ovviamente, è finito tra le mani della “signora del tabellone” (come l’ha definita il presentatore).

La manualità non è delle migliori e, con un po’ di sofferenza nello sguardo, Gerry l’ha osservata da lontano, dandole qualche consiglio sulla tecnica. Devi dare il colpettino, le ha detto più volte, ma niente da fare. Samira ha ripetutamente fatto srotolare lo yo-yo interamente, riportandolo su a stento.

E poi? Il gioco si è di colpo bloccato sulla mano della giovane. Armata di cartellina, ha provato a non mostrare la scena alle telecamere. Poca fortuna, però, dal momento che il cameraman ha proprio indugiato su di lei.

Mentre Gerry tentava di dare la risposta giusta sulle origini che, a chi interessasse, era Filippine, Samira ha provato a divincolarsi senza fortuna. Ha continuato a condurre normalmente, salvo poi abbassare lo sguardo e innervosirsi un po’ con l’aggeggio: “Aspetti che m’è scappato il dito medio”.

Una gaffe tanto divertente quanto tenera, perché la giovane si è resa conto di quanto detto soltanto dopo, sentendo le risate del pubblico.

Immediato il commento di Gerry: “Eh sì, a volte scappa il dito medio”, che ha subito strappato un sorriso alla collega. E poi ancora: “Guardi che se scappa, è brutto eh”. Per poi completare il tutto con un accenno, ovviamente, ai tempi televisivi: “È una roba lunga?”.

Tutto risolto, con Samira che se l’è cavata da sola e, ancora una volta, si è confermata tra i volti più apprezzati della televisione italiana, anche grazie al suo candore.

