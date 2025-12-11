Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Stefano De Martino e lo sfottò a Gerry Scotti

Settimana dopo settimana, mese dopo mese, lo scontro a distanza tra Canale 5 e Rai 1 si è fatto sempre più agguerrito. La battaglia degli ascolti vede in vantaggio Gerry Scotti, che avrebbe trionfato anche con un risultato inferiore, considerando le aspettative e la deriva di Striscia la Notizia.

Da un lato si va all’attacco, parliamo di Mediaset, e dall’altro si risponde con ironia. La dinamica è sempre stata questa, con De Martino costantemente pronto a far sentire la sua voce, quando necessario. Lo ha fatto anche nella puntata di giovedì 11 dicembre.

La battuta di Stefano De Martino

Come detto, da casa Mediaset nessuno ha abbassato i toni. L’ultimo a tornare sul confronto con la Rai è stato proprio Pier Silvio Berlusconi. Ha definito Affari Tuoi un “giochino quasi d’azzardo”. Quando il confronto a distanza sembrava meno agitato, per così dire, ecco una nuova scintilla a ravvivare le fiamme. Non abbiamo atteso molto inoltre per una risposta, giunta poche ore dopo, al netto del fatto che il “gioco dei pacchi” sia registrato.

A dare il via al siparietto è stata la nuova concorrente di puntata, proveniente dalla Lombardia. Il suo nome è Rosanna e viene da Cologno Monzese. Di professione fa la personal trainer ma non è questo dettaglio a far scattare sull’attenti De Martino.

Il conduttore afferra subito il telefono rosso e chiama il Dottore: “Ha capito? Questo depone a nostro favore. Ce li aveva là a un tiro di schioppo. A Cologno, poteva andare a piedi e invece ha deciso di venire a Roma. Brava! Brava!”. Tutti se la ridono, anche se potrebbe semplicemente non aver superato i provini per La Ruota della Fortuna, come altri concorrenti prima di lei. A rendere il tutto più giocoso è il fatto che la produzione abbia deciso di mandare in onda la sigla del programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Una puntata amaramente fortunata

A sedersi al banco per tentare la sorte sono state due sorelle gemelle. I soldi di una possibile vincita farebbero comodo a entrambi ma, nonostante questo, rifiutano diverse offerte e decidono di “giocare fino alla fine”.

Dopo un inizio sorprendentemente positivo, spazio a un bel po’ di rossi tirati fuori dal cilindro. Alla fine si sono ritrovate con tre opzioni: 500 euro, Gennarino e 100mila euro. Il Dottore attua una strategia passata e offre loro 33mila euro. Tanti i ragionamenti e poi la decisione: “Non rischiare e accetta”, dice la sorella accompagnatrice.

Detto, fatto. C’è però sempre la scoperta finale da dover fronteggiare. Esclusi 500 euro dal conteggio finale, ecco De Martino porsi al centro dello studio, affiancato da Gennarino. Il risultato è amaro, per quanto positivo (33mila non sono pochi, per quanto siano da dividere), con 100mila nascosti nel pacco delle due, che sorridono, soffrono un po’, ma tornano a casa più solide finanziariamente di quanto fossero in precedenza.

