Pier Silvio Berlusconi ha aggiunto un nuovo capitolo al libro delle frecciatine rivolte ad Affari Tuoi. Il confronto a distanza tra il famoso game show Rai e La Ruota della Fortuna sta tenendo banco ormai da mesi. Qualcosa che ha visto coinvolti anche i conduttori. In particolar modo le battute provengono maggiormente da Canale 5 e, pare, la voglia di rivaleggiare non è ancora finita.

Polemica su Affari Tuoi

È ormai sempre più atteso l’incontro con la stampa di Pier Silvio Berlusconi negli studi di Cologno Monzese. Tante domande ricevono risposta e anche quest’anno nessuno è stato deluso. Dal futuro dei reality di punta della rete alla nuova proposta di prima serata in fase di studio.

Non solo uno sguardo in casa propria, però, spazio anche per una frecciatina (l’ennesima) ad Affari Tuoi. Il ritornello non è mai cambiato, mese dopo mese, La Ruota della Fortuna premia le capacità, come Gerry Scotti spesso ricorda, mentre Stefano De Martino e il Dottore non fanno altro che esaltare la fortuna.

Cos’è, dunque, il programma Rai? Per Berlusconi si tratta di “un giochino vicino all’azzardo”. Parole molto forti, pronunciate con grande serenità: “Non critico Affari Tuoi. Da cittadino, però, mi permetto di mettere in discussione il fatto che un gioco dove si regalano soldi soltanto in base alla fortuna occupi l’orario di massimo ascolto dell’ammiraglia del servizio pubblico”.

Detto ciò, i rapporti con l’azienda rivale restano “assolutamente distesi”, ha spiegato. Non c’è altro se non “rispetto e concorrenza leale”. Non occorre farsi confondere dal fatto che La Ruota della Fortuna abbia colto l’azienda pubblica di sorpresa, ci tiene a sottolineare: “Facciamo solo il nostro mestiere e loro lo sanno benissimo”. Questo punto costantemente evidenziato, però, potrebbe spingere la Rai a prendere delle decisioni in un senso o nell’altro. A ciò si aggiungono poi, ovviamente, anche gli ascolti non più tanto esaltanti.

Nuova prima serata Mediaset

Il grande trionfo del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è tale da spingere Mediaset a rivedere i parametri del proprio palinsesto. Non si parla soltanto di Striscia la Notizia, sospeso prima e spostato in altra fascia poi.

Pier Silvio Berlusconi ha parlato di una ristrutturazione totale del sistema attualmente in vigore. In molti si lamentano del fatto che la prima serata inizi troppo tardi. Ciò si traduce, infatti, in programmi molto seguiti che terminano nel cuore della notte. Per non parlare poi della seconda serata, ormai nel mirino dei sonnambuli.

Perché allora non iniziare prima? Degli esperimenti sono già stati portati avanti, e con ottimi risultati. Si pensi a La Ruota dei Campioni, che ha poi conquistato anche la seconda serata, prolungandosi fino a mezzanotte.

“Stiamo pensando a un access che potrebbe essere anche più lungo. Poi spazio a due prodotti più brevi, da vera prima e seconda serata. Questa, alle 2 di notte, non ha senso dal punto di vista editoriale”.

