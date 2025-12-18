La Ruota della Fortuna, Samira svela il suo rito di Natale e Gerry fa un regalo per le feste

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Giovedì 18 dicembre Gerry Scotti e Samira Lui riaprono le porte de La Ruota della Fortuna. Anche in questa puntata, il padrone di casa ha tenuto compagnia agli spettatori di Canale 5 con una serata ricca di enigmi, colpi di scena ed emozioni.

E mentre ci avviciniamo ai giorni più freddi (e luminosi) dell’anno, arriva una notizia destinata a far felici molti fan del programma: La Ruota della Fortuna non si ferma nemmeno durante le festività.

“La Ruota della Fortuna”, Samira Lui racconta il suo Natale

Nella puntata del 18 dicembre, davanti alla celebre Ruota si sfidano Marco, il campione in carica con un bottino di 24mila euro, Andrea, sfidante senese che lavora come medico legale, e Luca, graphic designer di Milano.

La gara entra subito nel vivo con Andrea, particolarmente agguerrita, che conquista la prima manche dedicata al ketchup. Ma è con la seconda sfida, quella a tema feste, che in studio inizia a respirarsi davvero l’atmosfera natalizia.

Sul tabellone compare una frase legata ai film cult del periodo e Marco, con grande prontezza, intuisce quasi subito la soluzione: Mamma ho perso l’aereo, il film del 1990 diventato un grande classico delle feste.

Ed è proprio qui che Samira si lascia andare a una confessione molto condivisibile: “Per me non è Natale se non lo vedo: copertina, tisanina e Mamma ho perso l’aereo“.

Ma gli aneddoti legati al lato più personale di Samira Lui non si sono fermati alle preferenze cinematografiche. Nel corso della sfida, infatti, i concorrenti si sono trovati alle prese con una serie di parole legate al mondo della sartoria. Una disciplina che, come ha ricordato Gerry Scotti, un tempo faceva parte della quotidianità di molte madri.

E così, tra una battuta e l’altra, il conduttore ne approfitta per stuzzicare Samira chiedendole se anche lei sappia cucire. La risposta arriva puntuale: “So attaccare bottoni, fare gli orli, le cose essenziali” racconta Samira, sempre pronta a stare al gioco e a rispondere con ironia alle battute del suo compagno di viaggio.

“La Ruota della Fortuna” ci accompagna anche durante le feste

Tra una girata di ruota e l’altra, l’atmosfera natalizia è ormai entrata a pieno titolo nello studio del programma: luci, alberi addobbati e quella voglia di stare insieme che accompagna i momenti più belli dell’inverno.

E oltre alle manche a tema feste, è proprio Gerry Scotti a regalare al pubblico una notizia capace di scaldare il cuore degli spettatori più affezionati a uno dei programmi simbolo dell’Access Prime Time.

In apertura di puntata, il conduttore ha infatti annunciato: “Noi ci saremo alla Vigilia, a Natale e a Capodanno. Saremo insieme alla nostra famiglia, che siete voi”. Un messaggio condiviso con Samira che conferma la volontà di continuare a portare divertimento e compagnia nelle case degli italiani anche nei giorni di festa.

Andrea è la nuova campionessa

Alla fine della puntata è Andrea a scalzare Marco e a conquistare il titolo di nuova campionessa. La dottoressa arriva alla Ruota delle Meraviglie con un bottino di più di 18mila euro.

In pochissimi secondi, Andrea riesce ad accendere di verde la prima e la seconda busta. La terza, però, si illumina di rosso: il tempo a disposizione e una frase particolarmente complessa non le permettono di fare l’amplaine.

Alla fine, dopo un ragionamento insieme alla sorella, apre la busta verde da 15mila euro ma sceglie di scambiarla con la seconda: una scelta poco indovinata perché la busta contiene solo 5mila euro. Poco male: alla sua prima puntata da campionessa, Andrea si porta a casa 23.700 euro.

