Chi è Riccardo De Rinaldis, il Goffredo nella serie Mameli

Fonte: IPA Riccardo De Rinaldis

Il panorama televisivo italiano si sta espandendo: una nuova generazione di attori sta, neanche troppo lentamente, prendendo il suo spazio all’interno delle grandi e piccole produzioni. Tra i nomi caldissimi in questo periodo troviamo quello di Riccardo De Rinaldis, giovane volto della serie tv Mameli in onda su Rai 1 il 12 e il 13 febbraio. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Chi è Riccardo De Rinaldis

Riccardo De Rinaldis Santorelli è un giovane attore nato nel 1999 a Pavia. A differenza di tanti dei suoi giovani colleghi, la voglia di fare della recitazione un mestiere a tutti gli effetti nasce quasi per sbaglio. Infatti, nonostante già da piccolissimo abbia partecipato alla realizzazione di alcuni spot pubblicitari, Riccardo avrebbe voluto fare il modello.

Carattere timido, quasi introverso, ma gli occhi decisi di chi sa che può andare lontano, Riccardo, attraverso la recitazione sta imparando a gestire la sua ansia e a migliorare la sua autostima. Da Non mentire a Luce dei tuoi occhi, passando per Don Matteo e Vivere non è un gioco da ragazzi, dal 2018, all’età di soli 19 anni, Riccardo interpreta tantissimi ruoli di rilievo nel mondo della televisione.

Fonte: IPA

TV, ma non solo: Riccardo ha infatti già lavorato anche sul grande schermo. Ha partecipato, interpretando il giovane Samuel, al thriller Headshot e a una produzione olandese dal titolo Klem – Maniere olandesi.

Un attore ormai affermato, ma con un sogno nel cassetto, quello di recitare in un musical a Broadway. Nel 2024 Riccardo de Rinaldis ha già interpretando Italo Niccolai ne La Lunga Notte – La caduta del Duce, fiction di Rai 1 che ha avuto un ottimo successo di pubblico.

Riccardo De Rinaldis in “Mameli”

La carriera di Riccardo apre le porte a una nuova, importante interpretazione: quella di Goffredo Mameli nella miniserie di Rai 1, in onda il 12 e 13 febbraio. Un ruolo con un certo peso, che racconta le vicende di un ragazzo che ha fatto la storia dell’Italia. Una fiction che racconta non solo i fatti storici, ma che esplora un lato più personale di Goffredo: dai suoi amori giovanili e adulti alla sua passione per la musica e le parole che lo hanno portato a comporre uno dei testi più importanti e conosciuti del nostro Paese.

In un’intervista a Oggi, Riccardo ha raccontato: “È una storia che si concentra sugli anni 1847-1849: sembra lontana, invece ci riguarda molto. Parliamo di giovani che diventano eroi senza volerlo. Si sente proprio nei loro animi questa necessità di essere uniti. Alcuni versi molto significativi del canto, composto da sei strofe, sono proprio: Noi siamo da secoli/ Calpesti, derisi,/ Perché non siam popolo,/ Perché siam divisi. Quel pezzo di Storia non viene raccontato molto bene se non per Mazzini e Garibaldi. Goffredo e tutti i ragazzi come lui sono la dimostrazione di come le piccole scelte singole possono portare a un cambiamento enorme.”

Fonte: IPA

Una storia raccontata grazie ai volti e alle voci di un cast stellare composto da Amedeo Gullà nei panni di un Nino Bixio, Gianluca Zaccaria, Barbara Venturato veste i panni di Geronima Ferretti, Chiara Celotto e Neri Marcorè, che interpreta il ruolo di Giorgio Mameli, padre di Goffredo.