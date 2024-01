Ascolti tv dell’8 gennaio: Jasmine Trinca in La Storia fa tremare il Grande Fratello

Fonte: Iacovelli Zayed Jasmine Trinca in "La Storia": ascolti tv dell'8 gennaio 2024

Lunedì 8 gennaio la prima serata di Rai 1 è dedicata al debutto de La Storia, la fiction tratta dal famosissimo libro di Elsa Morante, con protagonista Jasmine Trinca. Canale 5 risponde con il ritorno di Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello.

Jasmine Trinca, Asia Argento, Elio Germano, Valerio Mastrandrea danno vita al libro di Elsa Morante, La Storia, in una serie in 4 puntate, per la regia di Francesca Archibugi. Al Grande Fratello invece torna Beatrice Luzzi dopo la perdita del padre per spiegare in prima persona i motivi che l’hanno spinta a rimettersi in gioco.

Su Rai 3 Salvo Sottile conduce il programma di attualità Farwest. Al centro della puntata un’inchiesta sulla casa, ma anche un reportage sulla violenza giovanile. Rete 4 risponde con Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica.

Prima serata, ascolti tv dell’8 gennaio: La Storia batte il GF

Su Rai 1 La Storia incolla al piccolo schermo 4.459.000 spettatori pari al 23.5% mentre su Canale 5 il Grande Fratello piace a 2.562.000 spettatori con uno share del 18.4%; su Rete 4 Quarta Repubblica raggiunge 879.000 spettatori (5.6%), su Rai 3 Farwest interessa a 681.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia 1 Aquaman appassiona 1.525.000 spettatori (8.6%). Su Rai 2 Moonfall ottiene792.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 821.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 il film Nonno questa volta è guerra piace a 434.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove The best of Aldo, Giovanni e Giacomo diverte 575.000 spettatori (3.1%).

Access Prime Time, dati dell’8 gennaio: il debutto di Bianca Berlinguer al 4,1%

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.947.000 spettatori (22.7%); Affari Tuoi interessa a 5.546.000 spettatori (24.7%); Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.755.000 spettatori pari al 16.7%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 677.000 spettatori (3%) mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.419.000 spettatori (6.4%); Un posto al sole piace a 1.665.000 spettatori (7.4%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.550.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 il debutto di Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato 913.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 2.021.000 spettatori (9%). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica raccoglie 587.000 spettatori (2.6%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 463.000 spettatori (2.1%).

Il preserale, dati dell’8 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.647.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità ha conquistato 4.835.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.622.000 spettatori (17.5%), mentre Avanti un Altro! ha convinto3.705.000 spettatori (20.7%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (514.000 – 3.6%), Castle raccoglie 560.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 681.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.794.000 spettatori pari al 14.3%. Blob segna 1.235.000 spettatori pari al 5.9% e Via dei Matti n°0 raggiunge 1.048.000 spettatori pari al 4.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 491.000 spettatori (3%), C.S.I. Miami si porta sugli 684.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 676.000 spettatori pari al 3.2%. Su La7 Missione Pianeta raduna 216.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 358.000 spettatori (1.9%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 520.000 spettatori (2.7%).