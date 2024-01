Ascolti tv del 22 gennaio: La Storia battuta dalla Supercoppa

Fonte: Iacovelli Zayed Francesco Zenga e Jasmine Trinca in "La Storia"

La Storia, la fiction tratta dal romanzo di Elsa Morante, con Jasmine Trinca, volge alla fine. La penultima puntata va in onda lunedì 22 gennaio in prima serata su Rai 1 e si scontra con la finale di Supercoppa, Napoli-Inter, su Canale 5.

Tutti incollati allo schermo per vedere la terza puntata de La Storia, dove Ida e Useppe trovano una camera in affitto dalla famiglia Marrocco a Testaccio, vicino alla scuola di Ida (leggi la nostra intervista ad Antonella Attili, la signora Marrocco nella fiction). L’occupazione nazista affama la città e Ida si muove per una Roma miserabile con un unico obiettivo: trovare da mangiare per Useppe. “Siamo liberi!”, sente urlare nel cuore della notte Useppe insieme a tutti gli altri perché i tedeschi sono scappati. Ma Ida dorme, sconvolta dalle sue giornate da mendicante.

Su Italia 1 Roberto Giacobbo racconta a Freedom la storia d’amore che ha travolto Massimiliano D’Asburgo e Carlotta del Belgio, nata a Trieste tra le mura del Castello di Miramare. Mentre su Rai 3 Salvo Sottile con FarWest si occupa dell’omicidio di Sarah Scazzi.

Prima serata, ascolti tv del 22 gennaio: l’Inter batte tutti

Su Rai 1 la penultima puntata de La Storia incolla al piccolo schermo 3.716.000 spettatori pari al 20.5% mentre su Canale 5 la Supercoppa piace a 7.190.000 spettatori con uno share del 31.1%; su Rete 4 Quarta Repubblica raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 Farwest interessa a 653.000 spettatori pari al 4%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine appassiona 791.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai 2 Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre ottiene 1.038.000 spettatori pari al 6.3%. Su La7 La Torre di Babele raggiunge 785.000 spettatori e il 3.7%Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 hotel piace 476.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Little Big Italy registra 498.000 spettatori con il 3.2%.

Access Prime Time, dati del 22 gennaio

Su Rai 1 Cinque minuti registra 4.398.000 spettatori (19%) mentre Affari Tuoi gioca con 5.393.000 spettatori (22.7%). Su Rai2 TG2 Post arriva a 577.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.323.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.324.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole totalizza 1.743.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 679.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.608.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 407.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 678.000 spettatori (2.9%).

Il preserale, dati del 22 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.957.000 spettatori pari al 25.3% mentre L’Eredità colleziona 5.237.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia intrattiene 3.064.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (523.000 – 3.7%), Castle raduna 534.000 spettatori con il 3.1% e 679.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live sigla 368.000 spettatori (2.1%) mentre C.S.I. Miami cattura l’attenzione di 780.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.692.000 spettatori pari al 13.9%. Blob segna 1.120.000 spettatori pari al 5.2% mentre Via dei Matti n°0 colleziona 946.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 648.000 spettatori pari al 3%. Su La7 Padre Brown raduna 225.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 356.000 spettatori (1.9%). Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 562.000 spettatori (2.7%).