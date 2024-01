Ascolti tv del 23 gennaio: gran finale per La Storia che chiude in calo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Jasmine Trinca in "La Storia": ascolti tv

La Storia va in onda eccezionalmente di martedì su Rai 1 in prima serata. Ma d’altro canto quella del 23 gennaio è la puntata conclusiva. E questo manda all’aria i piani di Alfonso Signorini che su Canale 5 conduce il Grande Fratello.

La Storia, con Jasmine Trinca, si conclude nel più drammatico dei modi. La guerra è finita, ma ha lasciato macerie anche emotive. Useppe è malato, ha l’epilessia. La malattia incalza. Ida lo porta a fare esami, gli dà tutte le medicine. Ma Useppe, nonostante la sua allegria e la sua dolcezza, attraverso la perdita di Nino e di tutte le persone care, ha sviluppato un dolore indelebile e sembra che non voglia più vivere (leggi la nostra intervista ad Antonella Attili).

Signorini invece stempera l’atmosfera col Grande Fratello dove proseguono i festeggiamenti per il compleanno di Giuseppe, anche se le tensioni nella Casa non mancano, specialmente tra Beatrice e Perla.

Su Italia 1 continuano le inchieste de Le Iene, con Veronica Gentili e Rai 3 risponde con Avanti Popolo dove Nunzia De Girolamo intervista il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani.

Prima serata, ascolti tv del 23 gennaio: La Storia chiude in calo

Su Rai 1 l’ultima puntata de La Storia incolla al piccolo schermo 3.466.000 spettatori pari al di share 19.4% mentre su Canale 5 il Grande Fratello piace a 2.500.000 di spettatori pari al 19% di share; su Rete 4 È sempre Cartabianca raggiunge 734.000 spettatori con il 4.9% di share, su Rai 3 Avanti Popolo interessa 283.000 spettatori pari ad uno share dell’1.6%. Su Italia 1 Le Iene appassiona 1.376.000 spettatori pari al 9.5%. Su Rai 2 The floor Ne rimarrà solo uno ottiene 1.006.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su La7 DiMartedì interessa 1.269.000 spettatori con uno share del 7.3%. Su Tv8 Natale alle Highlands piace a 431.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Breakdown – La Trappola registra 431.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati del 23 gennaio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.747.000 spettatori pari al 21.9%; Affari Tuoi interessa a 5.839.000 spettatori pari al 26%; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.513.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 525.000 spettatori con il 2.3% mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.512.000 spettatori (6.9%); Un posto al sole piace a 1.827.000 spettatori (8.1%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.503.000 spettatori con il 6.7%, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato664.000 individui all’ascolto (3%). Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.891.000 spettatori (8.4%). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica raccoglie spettatori con il . Su Tv8 100% Italia intrattiene 478.000 spettatori con il 2.1%.

Il preserale, dati del 23 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.483.000 spettatori (22.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.772.000 spettatori (26.2%). Su Canale5 Avanti il Primo! ha segnato 2.174.000 spettatori (15.5%) mentre Avanti un Altro! ha divertito 3.647.000 spettatori (21%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (608.000 – 3.9%), Sfide – Il calcio ai tempi di Gigi Riva ha raccolto 495.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 381.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. Miami ha collezionato 696.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.687.000 spettatori con il 14.2%. Blob segna 1.267.000 spettatori con il 6.2% mentre Via dei Matti n°0 colleziona 1.084.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 632.000 individui all’ascolto (3.1%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 236.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 343.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica registra .000 spettatori con il %.