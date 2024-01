Potrebbero esserci delle ripercussioni e provvedimenti dopo il Caso Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Il che non sorprende, dal momento in cui il conduttore stesso, Alfonso Signorini, si è espresso su Instagram in merito a quanto accaduto. “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”, la puntata va in onda l’8 gennaio, dopo lo stop alla programmazione.

Caso Beatrice Luzzi, perché i concorrenti rischiano provvedimenti

Ad avere anticipato i possibili provvedimenti è stata Deianira Marzano su Instagram con una story. “Sembra che verranno presi provvedimento al GF, un televoto flash con i concorrenti che non hanno rispettato il dolore di Beatrice e si sono mostrati poco empatici. Diciamo che ci sarebbe l’imbarazzo della scelta, l’uscita di uno è ben poco”, e non possiamo che darle ragione. Ma cos’è successo nell’esattezza e perché si sta rendendo necessaria una simile mossa?

Potrebbe esserci una sanzione durissima nei confronti dei concorrenti dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, in lutto a seguito della morte del papà. Il 3 gennaio l’attrice romana ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. Dopo i “motivi personali” addotti dalla produzione per spiegare la sua uscita, sul profilo della Luzzi sono stati spiegati i motivi. “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i familiari. Beatrice lascia la Casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari”.

Su TikTok, l’opinionista Viviana Bazzani ha rivelato in anticipo alcuni dei nomi che potrebbero prendere parte al Televoto Flash, ovvero Rosy Chin, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Il provvedimento, qualora ci sarà, si è reso necessario dal momento in cui i comportamenti dei concorrenti dopo l’uscita della Luzzi sono stati a dir poco commentati negativamente sul web, ma anche da Alfonso Signorini e dai vertici Mediaset. Del resto, ricordiamo il volere di Pier Silvio Berlusconi: linea durissima contro qualsiasi atteggiamento trash o poco consono.

L’indifferenza dei concorrenti del Grande Fratello

Una vera e propria tragedia per Beatrice Luzzi, che già aveva lasciato la Casa del Grande Fratello dopo la caduta del papà. Poi, la notizia: la scomparsa di Paolo Luzzi. Ciò che però ha destato grande clamore è stato il comportamento dei concorrenti all’interno della Casa del Grande Fratello, a dir poco “anestetizzati” di fronte al dolore dell’attrice. Dopo la sua uscita, hanno continuato a urlare, cantare, come se nulla fosse accaduto.

In segno di rispetto, la produzione aveva sospeso ogni attività ludica. Molti si sono lasciati andare ad alcuni commenti, come: “Secondo me non facciamo niente neanche oggi. Con questa storia qua saranno bloccati”. Dichiarazione di Fiordaliso, a cui si è unita anche la Petris. “Sì, ma non si può fermare un programma televisivo“. Il che ha reso necessario persino l’intervento della regia, che ha tentato di cambiare inquadratura. Invano, dal momento in cui molti affezionati del GF hanno registrato il video per poi condividerlo sui social. Ora non rimane che attendere la puntata di lunedì 8 gennaio 2024 per saperne di più.