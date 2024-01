Il "Grande Fratello" torna in diretta dopo i cambi di programmazione dovuti alle feste natalizie: si attende per il ritorno di Beatrice Luzzi

Il Grande Fratello torna in diretta dopo il cambio di programmazione delle feste natalizie. Ed è una diretta che davvero temono tutti. Da un lato per il rientro in gioco di Beatrice Luzzi, atteso dopo la scomparsa del padre Paolo, dall’altro per le possibili squalifiche in cui potrebbero incorrere i concorrenti che non si sono dimostrati empatici verso il lutto che l’aveva appena colpita. Sul tavolo anche l’ipotesi di un televoto flash per cinque concorrenti mentre il televoto è stato annullato a seguito dell’uscita dell’attrice romana il 3 gennaio scorso.

Anticipazioni del Grande Fratello dell’8 gennaio

Beatrice Luzzi rientra in gioco ed è proprio lei a spiegare le ragioni che l’hanno spinta a riprendere la sua avventura all’interno del reality. Dietrofront, quindi, sui presupposti iniziali che la vedevano al di fuori dalle mura del loft di Cinecittà: l’attrice romana torna a tutti gli effetti a far parte del cast, nonostante il grave lutto che l’ha colpita. Era già uscita dalla Casa per stare vicino a suo padre dopo un delicato intervento che sembrava aver superato ma la situazione è precipitata rapidamente.

E ancora, Monia e Massimiliano affrontano finalmente un faccia a faccia per parlare dei sentimenti che provano l’uno per l’altra. Varrese sembra davvero interessato a lei, ma sarà davvero così? Intanto, per entrambi è in programma una bella sorpresa. Monia La Ferrera può infatti riabbracciare sua madre, mentre per l’attore e ballerino è atteso l’ingresso del papà, che non vede ormai da molto tempo.

Sondaggi Grande Fratello, chi esce

Federico Massaro, Rosanna Fratello, Monia Le Ferrera e Beatrice Luzzi erano i nominati emersi dalle votazioni del 30 dicembre. Il televoto per questa eliminazione è stato però annullato dopo l’uscita dell’attrice a seguito della perdita del papà. Per l’8 gennaio, non sono quindi previste eliminazioni da votazioni ordinarie. Non è comunque escluso che qualcuno debba eliminare il gioco e a seguito di un televoto flash da aprire per dare seguito a un provvedimento disciplinare.

Letizia Petris, Anita Olivieri, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese sono stati convocati in studio da Alfonso Signorini per rispondere del comportamento che hanno assunto a seguito dell’uscita di Beatrice Luzzi, con i quali avrebbero mostrato scarsa empatia nei confronti della concorrente che aveva appena lasciato il gioco.

Sul tema era intervenuto anche il conduttore sul suo profilo Instagram, dicendosi sconcertato per l’atteggiamento di alcuni degli inquilini che si sono mostrati indifferenti di fronte al dolore della compagna. Per loro, si apre così la possibilità di un provvedimento disciplinare adeguato al loro comportamento, ma si temono addirittura squalifiche. È comunque vero che, in questo nuovo corso, il Grande Fratello si è mostrato fin troppo permissivo con i concorrenti che non sempre hanno rispettato le regole. Massimiliano Varrese su tutti, che è arrivato a farsi minacciare da Alfonso Signorini, ma che continua a rimanere in gioco.

La nuova puntata del Grande Fratello, con il ritorno di Beatrice Luzzi, va in onda dalle 21,25 su Canale5 e in contemporanea sul canale di Mediaset Infinity. Il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale #grandefratello con i commenti in studio di Rebecca Staffelli.