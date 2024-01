Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello. L’attrice romana ha abbandonato le mura del loft di Cinecittà come aveva fatto prima di Natale ma sembra che questa volta si tratti di qualcosa di definitivo. Il messaggio della produzione non fa pensare a niente di diverso: pare quindi che la sua avventura possa dirsi conclusa definitivamente.

I motivi dietro l’addio di Beatrice Luzzi

“Beatrice Luzzi lascia la Casa di Grande Fratello per motivi personali”, si legge sui profili ufficiali del programma, in cui si lascia intendere che l’abbandono della concorrente, stavolta, è definitivo. L’attrice romana aveva infatti lasciato il gioco prima di Natale per stare vicina al papà, sottoposto a un delicato intervento chirurgico che pareva avere superato. Appena 10 giorni dopo, la notizia più difficile da accettare: il padre di Beatrice Luzzi non c’è più.

“Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i familiari. Beatrice lascia la Casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari“, si legge invece sul profilo Instagram dedicato a lei, che spiega quali siano i reali motivi del suo abbandono.

Cosa cambia al Grande Fratello

Con l’uscita di Beatrice Luzzi, doverosa visto il gravissimo lutto che l’ha colpita, cambiano inevitabilmente gli equilibri all’interno della Casa. Lei era infatti una delle protagoniste assolute di quest’edizione del programma, probabilmente candidata alla vittoria finale, ma quest’uscita così inaspettata cambia tutto. Massimiliano Varrese, suo acerrimo nemico fin dal principio, corre da solo. Gli altri, invece, dovranno cercare di creare le proprie dinamiche senza l’aiuto di colei che ha tenuto in piedi il gioco fin dal principio.

Amatissima dal pubblico, che l’ha conosciuta per il suo ruolo di Eva Bonelli in Vivere, ha varcato la soglia della Casa del Grande Fratello con aspettative enormi. Si è fatta conoscere per il suo carattere particolare, per il suo modo di raccontare la verità senza mezzi termini e per la sua capacità di intrecciare rapporti complessi, che talvolta hanno fatto discutere.

Nelle settimane precedenti alle feste natalizie era uscita dal gioco per stare vicina a suo padre, che aveva subito un delicato intervento. Tutto era però andato per il meglio e nessuno si sarebbe aspettato un epilogo così tragico. Beatrice Luzzi ha quindi abbandonato immediatamente il gioco per stringersi nel suo dolore e trovare l’appoggio della famiglia, che le è stata vicina in ogni momento anche da casa.

In queste ultime settimane, comunque, l’attrice stava iniziando a soffrire un po’ troppo per il comportamento ostile dei suoi compagni di gioco, che non è mai cambiato nel corso del tempo. Per Capodanno è stata isolata dal gruppo e ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno praticamente da sola, facendo scattare immediatamente lo sdegno del pubblico che aveva già codificato quest’atteggiamento così diffuso come bullismo. La sua avventura all’interno della Casa si è comunque conclusa definitivamente e nel modo in cui nessuno poteva augurarsi. Beatrice Luzzi ha lasciato il programma il 3 gennaio e si è riunita alla sua famiglia per l’ultimo saluto a papà Paolo.