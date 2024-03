Fonte: IPA Alfonso Signorini

Si rinnova l’appuntamento con il Grande Fratello del lunedì. Alfonso Signorini conduce la nuova puntata del reality show più longevo della storia della tv italiana. Con lui, in studio, anche Cesare Buonamici al suo primo ruolo da opinionista e Rebecca Staffelli che invece testa il sentiment dei social. Il gioco è ormai agli sgoccioli e i concorrenti si stanno impegnando per staccare il biglietto per la finale attesa per il 25 marzo, con il “premio Pasqua” che nessuno degli inquilini ancora in Casa avrebbe immaginato di poter ottenere. Ma cosa succederà nella puntata del 18 marzo? Le anticipazioni parlano di un eliminato certo e di un nome a sorpresa che potrebbe essere costretto a eliminare il gioco tramite il televoto flash, invocato dal conduttore durante la diretta Su Canale5.

Anticipazioni Grande Fratello 18 marzo: chi è il terzo finalista

La finale del Grande Fratello va in onda il 25 marzo in prima serata su Canale 5. Le concorrenti già ammesse alla puntata conclusiva del reality show sono Beatrice Luzzi e Rosy Chin, Le uniche ad aver ottenuto la preferenza del pubblico prima di tutti gli altri concorrenti. C’era da aspettarselo: sono state infatti due delle grandi protagoniste di questa edizione del programma, fanno parte del cast fin dalla prima puntata e non si sono risparmiate quando si è trattato di innescare dinamiche interessanti, molto più di qualunque altro concorrente. Entrambe sono molto amate dal conduttore Alfonso Signorini anche se talvolta non risparmia loro critiche e inviti a modificare il comportamento giudicato spesso inadeguato dagli altri concorrenti.

Di certo, la puntata del 18 marzo prevede l’eliminazione di uno dei concorrenti ancora in gioco. A rischiare più di tutti sembra essere Anita Olivieri che nei sondaggi compare all’ultimo posto della classifica. La sua strategia di legarsi ad Alessio Falsone sembra quindi non aver sortito l’effetto sperato col pubblico che non ha creduto fino in fondo alla sua buona fede. Beatrice Luzzi, in particolare, ha dimostrato di non crederle troppo nonostante lei abbia più volte ribadito di essere realmente interessata ad Alessio specificando inoltre di aver chiuso per sempre la sua storia d’amore con Edoardo che l’aveva raggiunta nel giorno di San Valentino per ricordarle di essere ancora molto legato a lei.

A salvarsi dall’eliminazione certa dovrebbe essere invece Simona Tagli che ancora una volta è stata molto votata dal pubblico nonostante sia una delle ultime entrate all’interno della Casa. La stessa sorte dovrebbe toccare Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi che si posizionano al centro della classifica dei possibili eliminati proprio davanti ad Anita Olivieri che rimane la principale concorrente a rischio eliminazione.

Alla votazione per il primo eliminato si potrebbe aggiungere quella per il terzo finalista che andrebbe ad aggiungersi ai nomi di Beatrice Luzzi e Rosy Chin, già scelte dal pubblico per la puntata conclusiva dell’edizione 2023-2024 del Grande Fratello. Le possibilità sono molteplici e, in particolare, l’attenzione è rivolta verso i concorrenti che sono entrati per primi a far parte del gruppo che ha portato il reality show verso la diretta del 25 marzo , data scelta come ultima per l’incoronazione del vincitore assoluto di questa stagione.

Possiamo pensare a Massimiliano Varrese, che si è messo da parte ormai da mesi dopo aver provato a trovare l’amore prima con Heidi Baci e poi con Monia La Ferrera, che invece ha rapidamente voltato pagina con il fratello di Greta Rossetti, col quale fa ormai copia fissa. In lizza anche Giuseppe Garibaldi, testimone di un percorso ormai lunghissimo e piano di ostacoli dal momento che è stato costretto anche a lasciare la Casa per sottoporsi a cure mediche. Ora che ha ritrovato il rapporto con Beatrice Luzzi, sembra ormai proiettato verso la vittoria che lui stesso sente di meritarsi.

Chi è il secondo eliminato

I concorrenti temono inoltre un secondo televoto che potrebbe determinare un altro eliminato rispetto alle votazioni già aperte, in vista della finale in programma per il 25 marzo. Niente di confermato, com’è nelle abitudini del programma, ma è verosimile che si proceda in questa direzione visti i tempi ristretti che conducono alla fine dello show di Canale5.

I nomi non sono neanche sospettabili, dato che il televoto lampo rimane un’ipotesi delle anticipazioni. Tra i possibili concorrenti ci sarebbero anche Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, che stanno vivendo una storia d’amore recente osteggiata però dalla madre di lei che non è convinta di quello che sta vedendo. La sua visita nella puntata di mercoledì l’ha mandata in crisi e ora sembra non essere più convinta di quello che prova. La diretta del Grande Fratello va in onda il 18 marzo, dalle 21,30, su Canale5.