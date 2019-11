editato in: da

Che fine ha fatto Simona Tagli? Fra gli anni Ottanta e Novanta è stata una delle showgirl più amate della tv italiana, sino alla decisione di abbandonare il piccolo schermo. Classe 1964, ha esordito a Mediaset con la trasmissione Popcorn, dopo aver lavorato come modella e ballerina.

Poi il grande successo e le luci della ribalta, sino alla scelta di lasciare il mondo dello spettacolo. Oggi Simona Tagli è molto cambiata, conduce una vita più tranquilla e gestisce un salone di bellezza per mamme e bambini aperto nel 2011. Ha una figlia che si chiama Georgia, nata nel 2005 dall’amore per Francesco Ambrosoli, suo ex compagno.

L’ex soubrette è stata ospite di numerose trasmissioni televisive in cui ha raccontato di aver fatto una scelta importante. Da dieci anni infatti Simona è casta per via di un voto fatto tempo fa. Nel salotto di Pomeriggio Cinque, la Tagli ha raccontato la sua scelta di vita.

“Dopo la separazione, ho sublimato il concetto d’amore – ha svelato -. Da ragazza pensavo che l’amore fosse solo attrazione fisica. Poi ho capito che è altro. Io da dieci anni sono casta”. Barbara D’Urso ha affermato di essere d’accordo con lei. “Io la penso esattamente come te – ha chiarito -, ma se poi lo dico tornano a dire che la D’Urso è casta. Ma la penso esattamente così”.

Alcune vicende personali che non ha voluto spiegare e tante delusioni, hanno spinto Simona Tagli a rinunciare all’amore fisico, in attesa di una love story davvero importante. “Ho fatto voto di castità alla Madonna di Lourdes – ha detto l’ex conduttrice -. Oggi l’amore è bionico, esiste troppa pornografia, troppa virtualità”.

Non è la prima volta che Simona Tagli parla della sua scelta. Già qualche tempo fa l’ex showgirl aveva raccontato la nuova vita a Mattino Cinque. “Mi sono aggrappata, dieci anni fa, ad un filo d’amore – aveva detto alla Panicucci – che oggi è diventato un’ancora di salvezza che mi ha portato fuori da situazioni molto dolorose legate alla famiglia, alla separazione, ai figli”.