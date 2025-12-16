Chi è Francesco Ambrosoli, il compagno di Simona Tagli (che non la sposerà più)

Francesco Ambrosoli è il compagno di Simona Tagli: un manager di successo e molto riservato che ha amato per oltre vent'anni.

Riservatissimo e allergico ai riflettori, Francesco Ambrosoli è il compagno di Simona Tagli. L’imprenditore e la showgirl si sarebbero dovuti sposare, dopo una lunghissima separazione, nel maggio del 2026. Ma, come ha spiegato la Tagli, il matrimonio non ci sarà a causa di alcune sue foto che arrivano dal passato.

Chi è Francesco Ambrosoli

Di Francesco Ambrosoli si sa poco e niente, proprio per via della sua grande riservatezza. Arriva da una famiglia prestigiosa, specializzata nella produzione di miele e dopo gli studi ha iniziato da subito a lavorare nell’azienda. Oggi è un manager di successo che opera ad altissimi livelli, molto conosciuto e apprezzato nel settore imprenditoriale.

Il primo incontro con Simona Tagli risale al 2003 quando la showgirl presentava il Giro d’Italia. All’epoca lei era all’apice del successo, lanciata da Drive In e protagonista di numerosi programmi e film. “Ho faticato per conquistarlo – ha spiegato tempo dopo Simona – ma poi una sera lui si decise a portarmi a cena sul lago e ci innamorammo”. La coppia poco dopo avrebbe avuto una figlia, Georgia, nata nel 2005. Ma proprio l’arrivo della primogenita avrebbe portato i due a dividersi.

“Abbiamo voluto da subito nostra figlia Georgia, che è arrivata dopo un paio di anni – ha raccontato la Tagli -. Ma, come spesso accade, la figlia ci ha diviso invece di unirci. Francesco avrebbe voluto che io smettessi con lo spettacolo e per un certo periodo l’ho fatto, dedicandomi solo a lei”.

La separazione fra Simona Tagli e Francesco Ambrosoli è stata piuttosto dolorosa, segnata da una battaglia in tribunale quando la figlia aveva solamente 16 mesi. Di quel periodo Simona aveva parlato durante la sua partecipazione al Grande Fratello. “Vivevo in un clima folle, fatto di tribunali e processi – aveva spiegato, raccontando di aver fatto in quel periodo voto di castità -. Il mio desiderio era solo una vita serena con mia figlia. Ho iniziato a pregare spessissimo, ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes per trovare la serenità. Ho ottenuto la grazia”.

Il ritorno di fiamma e il matrimonio saltato

Sembrava che la storia fra Simona Tagli e Francesco Ambrosoli fosse ormai terminata, sino al colpo di scena. Alcuni mesi fa infatti la showgirl, ospite di Monica Setta, aveva annunciato le nozze con l’imprenditore. “Nel cuore era rimasto solo lui – aveva rivelato -. E quando pochi mesi fa, riaccompagnandomi a casa, una sera mi ha baciato tutto è tornato come prima. Avevo pregato tanto la Madonna di Fatima che mi facesse tornare con Francesco e ora che è successo sono al settimo cielo”.

La coppia avrebbe dovuto sposarsi nel maggio del 2026, ma il matrimonio non ci sarà. La cerimonia sarebbe saltata per via di Francesco Ambrosoli, infastidito per via di alcune foto di Simona Tagli senza veli che risalgono a circa trent’anni fa. “Dopo un’intervista in tv – ha spiegato la showgirl a Repubblica – è uscita la notizia su Dagospia con le mie foto molto succinte e desuete di 30 anni fa, oltretutto non autorizzate perché di un fotografo pluriquerelato all’epoca e ormai defunto. E lui, il marito in pectore Francesco Ambrosoli, non l’ha presa per niente bene”.

“A quel punto gli ho detto “se non mi conosci bene dopo vent’anni…”. Insomma, comprendo il suo pensiero ma non lo condivido. Oltretutto i titoli dei giornali non li faccio io. E così abbiamo litigato e non ci sposiamo più – ha aggiunto -. Certi uomini non capiscono che non si va in tv per parlare solo di sé stessi ma anche per essere fonte di ispirazione. Oltretutto questi ultimi 20 anni sono stati caratterizzati per me da grandi rinunce: ho smesso di lavorare nello spettacolo e ho fatto un voto di castità”.

