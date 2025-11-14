Simona Tagli annuncia la data delle nozze: “Mi sposo con il padre di mia figlia”

IPA Simona Tagli

Sempre da Monica Setta, aveva raccontato di aver rotto il voto di castità qualche mese fa e di avere l’intenzione di sposare il padre di sua figlia Georgia, ovvero Francesco Ambrosoli. Torna a Storie al Bivio per confermare la data delle nozze. Grande emozione per Simona Tagli, che racconta del suo ritrovato amore con Ambrosoli.

Simona Tagli conferma la data delle nozze da Monica Setta a Storie al Bivio

Stanno circolando le prime indiscrezioni sulla puntata del 27 novembre di Storie al Bivio, il programma condotto da Monica Setta con successo. Tra gli ospiti, oltre ad Alex Belli e Samantha De Grenet, è presente Simona Tagli, che parla delle imminenti nozze con l’imprenditore Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia Georgia. “Aspetto il sì del padre di mia figlia per sposarmi. Stiamo insieme da 20 anni, ci siamo sfidati, separati e poi riuniti senza mai smettere di essere una famiglia”.

E ha aggiunto: “Adesso però è venuto il momento di regolarizzare. Se tutto andrà per il verso giusto mi sposo il 13 maggio in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota”. Tagli e Ambrosoli si conoscono da più di 20 anni: “Ci siamo conosciuti quando presentavo il Giro d’Italia. Ho faticato per conquistarlo, ma poi una sera lui si decise a portarmi a cena sul lago e ci innamorammo. Abbiamo voluto da subito nostra figlia Georgia, che è arrivata dopo un paio di anni. Ma, come spesso accade, la figlia ci ha diviso invece di unirci”.

La storia con Francesco Ambrosoli

Simona Tagli, che nel 2024 è stata tra i concorrenti più apprezzati dell’edizione del Grande Fratello, arrivando a un passo dalla vittoria finale, aveva fatto il voto di castità il 10 dicembre 2009, lo stesso giorno della Madonna di Loreto. Qualcosa però nel tempo è cambiato, anche se solo di recente, quando ha raccontato di avere sentito il desiderio di tornare ad amare. Dopo la burrascosa separazione da Francesco Ambrosoli, il padre di sua figlia, è stata la fede a dare forza alla Tagli, che non rinnega il periodo della castità, votata al suo ruolo di mamma.

La prima volta è finita per una serie di motivi, tra cui l’equilibrio inevitabilmente cambiato dopo la nascita della figlia e poi la questione del lavoro. “Francesco avrebbe voluto che io smettessi con lo spettacolo e per un certo periodo l’ho fatto, dedicandomi solo a lei. Nel cuore era rimasto solo lui. E quando pochi mesi fa, riaccompagnandomi a casa, una sera mi ha baciato tutto è tornato come prima. Avevo pregato tanto la Madonna di Fatima che mi facesse tornare con Francesco e ora che è successo sono al settimo cielo”, aveva detto poco tempo fa.

Ora, da Monica Setta, ha confermato la loro intenzione di sposarsi e il 13 maggio, salvo imprevisti o colpi di scena, si unirà in matrimonio ad Ambrosoli. Dopo più di vent’anni, sono pronti per coltivare il loro amore, con una ritrovata fiducia, più maturi e consapevoli. A sostenerli, del resto, c’è la loro unica figlia Georgia, nata il 23 giugno 2005 a Milano.

