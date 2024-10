Georgia Ambrosoli, chi è la figlia di Simona Tagli

Georgia Ambrosoli è la figlia di Simona Tagli e del suo ex compagno Francesco Ambrosoli. Condivide con la madre la passione per il mondo dello spettacolo

Georgia Ambrosoli è l’unica figlia di Simona Tagli. È nata nel 2005 dal rapporto, oggi concluso, tra la soubrette e l’ex compagno Francesco Ambrosoli. Georgia ha ereditato dalla popolare madre la passione per il mondo dello spettacolo. Sui suoi profili social, la ragazza condivide da sempre il suo amore per il mondo del cinema, della moda e della televisione. Inoltre studia recitazione e canto e lavora come speaker radiofonica in un’emittente radiofonica per adolescenti, dove mette quotidianamente in mostra il suo talento.

Simona Tagli ha avuto la figlia Georgia a 41 anni, quando aveva già consolidato la sua carriera nello showbiz. Restare incinta non è stato però semplice per la soubrette, che ha cercato a lungo la sua bambina come ammesso a La volta buona di Caterina Balivo. “Non era facile per me avere figli ma poi è arrivato un luminare della medicina che è riuscito a scoprire il motivo per cui non riuscivo a restare incinta. È nata dopo una minaccia di aborto ma alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Il legame tra Simona Tagli e la figlia Georgia Ambrosoli

Georgia Ambrosoli è molto legata alla madre Simona Tagli che, dal canto suo, ha dovuto lottare parecchio per salvaguardare questo rapporto. “Io ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia e sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per essere una donna di spettacolo”, ha raccontato la Tagli al Grande Fratello, dove è stata concorrente nell’edizione 2023-2024. Un’occasione importante per farsi conoscere dalle nuove generazioni dopo essere stata protagonista della tv degli anni Novanta.

Simona Tagli ha così ricordato con queste parole la sua difficile rottura dall’ex compagno Francesco Ambrosoli e il rischio di perdere la custodia di sua figlia. “Un processo che è durato tre anni. Mi sono messa da parte e ho combattuto per un diritto di mia figlia. Ho fatto un voto di castità, pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore, non avrei tenuto la testa sulle spalle”, ha spiegato ad Alfonso Signorini.

“Ti ringrazio per quello che hai fatto per me e per come ti sei impegnata a farmi andare avanti in ogni situazione. Per questo te ne sono infinitamente riconoscente. Sei una mamma fantastica e non immaginerei mai una madre migliore per me – ha dichiarato Georgia al GF, quando ha fatto una sorpresa alla madre – Sono fiera di quello che dice lei, non ci mette niente a dire uno, due o tre. Dice sempre che è meglio una cattiva verità che una buona bugia”.

Oggi Simona Tagli e il padre della figlia Georgia Ambrosoli hanno ritrovato un rapporto sereno e civile per il bene della loro unica erede.

La vita privata e professionale di Georgia Ambrosoli

Georgia Ambrosoli è nata e cresciuta a Milano e qui continua a vivere, dove studia canto e recitazione. La figlia di Simona Tagli vorrebbe affermarsi come attrice e conduttrice ma non disdegna un futuro da giornalista, tanto che ha già iniziato a scrivere alcuni articoli. “Il mondo dello spettacolo mi regala esperienze mai vissute prima d’ora! Esperienze che, prima, vivevo in maniera indiretta perché legate al quotidiano di mia madre”, ha detto in un’intervista rilasciata a LiveMedia24.

“Sono innamorata della musica. Non esiste momento in cui non ascolto una canzone, anche quando mia mamma mi incarica di lavare i piatti. Amo il cinema, il mio attore preferito è Edward Norton (che spero di intervistare un giorno… insieme a tanti altri). Sono un amante delle lingue, attualmente sto studiando cinese…”, ha fatto sapere. E l’amore? Non si hanno informazioni sulla vita sentimentale di Georgia e sul suo profilo Instagram non ci sono foto insieme ad un partner.