Drive In, il crossover con Striscia La Notizia

Antonio Ricci ha firmato diversi successi televisivi. Tra questi, le trasmissioni che più hanno segnato la storia delle televisione italiana sono Striscia la notizia e Drive In. La prima delle due produzioni televisive è ancora in onda e macina ogni sera un grande successo di pubblico. Drive In, invece, non viene più prodotta da tempo ma resta sempre nel cuore dei telespettatori italiani. Proprio per onorare i 40 anni dalla prima messa in onda dello show televisivo, Striscia la notizia e i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ospiteranno alcuni ospiti direttamente da Drive In, creando un crossover unico tra i due successi televisivi di Antonio Ricci.