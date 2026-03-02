Sal Da Vinci, la foto inedita con Carlo Verdone: cosa facevano insieme

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Sanremo 2026, i look della finale: Pausini non rischia e per una volta è la mossa giusta

Esistono incroci del destino che, letti a distanza di decenni, assumono quasi il sapore della profezia. E uno di questi è emerso recentemente grazie a una foto inedita che sta facendo il giro della Rete, che ritrae un giovanissimo Sal Da Vinci accanto a un già affermato Carlo Verdone. Uno scatto amarcord, che è anche il frammento di una storia che ha in parte cambiato la geografia del cinema italiano di metà anni Ottanta.

La foto di Carlo Verdone con Sal Da Vinci

A svelare il retroscena dietro quell’immagine è stato lo stesso Carlo Verdone, con un post pubblicato dopo la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026. Bisogna tornare al 1985, l’anno in cui il regista romano stava assemblando il cast di uno dei suoi cult assoluti: Troppo forte. Il regista romano ricorda con precisione quel momento: “Mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro”.

In quella ricerca di talenti, si presentò un “ragazzetto” accompagnato dal padre. Erano Sal Da Vinci e il grande Mario Da Vinci, pilastro della sceneggiata napoletana. L’impatto fu immediato. “Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista”, scrive oggi Carlo Verdone. Sebbene poi le strade del cinema e della musica abbiano preso direzioni diverse, quel provino sancì l’inizio di un rispetto reciproco mai sbiadito.

Il trionfo di oggi, da “ragazzetto” a Re d’Europa

Il messaggio di Verdone non è però solo un tuffo nel passato, ma un omaggio al presente strabiliante dell’artista napoletano. “Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu”, ha chiosato il regista, celebrando l’incredibile momento d’oro che Sal sta vivendo.

Il 2026, infatti, resterà l’anno della definitiva consacrazione internazionale per l’artista. Dopo aver commosso l’Italia intera vincendo il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci ha compiuto l’impresa di partecipare a Eurovision Song Contest a Vienna al quale partecipa in qualità di vincitore della kermesse. Non ha dovuto pensare troppo alla proposta perché aveva già deciso: la sua partecipazione alla kermesse internazionale è stata confermata nel corso della conferenza stampa successiva alla proclamazione dei primi tre posti.

Un successo che parte da lontano

Vedere oggi Sal Da Vinci alzare il trofeo di Sanremo 2026 e ricevere il plauso pubblico di un maestro come Verdone chiude un cerchio perfetto. Quel “atteggiamento da professionista” notato da Carlo nel 1985 è lo stesso che ha permesso a Sal di costruire una carriera solida, fatta di teatro, musica e una coerenza artistica che gli sta restituendo il successo per il quale ha lottato molto.

Per sempre sì è il coronamento della carriera di un artista che ha saputo attendere il suo momento senza mai snaturarsi. Se nel 1985 era il giovane di belle speranze che cercava un posto nel “gruppo” di Verdone, oggi Sal è il solista che guida la musica italiana nel mondo. Come dice Carlo, non ci sono più dubbi: il più “forte” di tutti, oggi, è proprio lui.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp