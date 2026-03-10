Sal da Vinci negli anni '80 e '90: giovane teppista in Troppo Forte di Verdone e ospite di Non è la Rai. Irriconoscibile

Getty Images Sal Da Vinci, ieri e oggi

Che Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo 2026, proprio fresco di spettacolo non lo sia, e arrivi piuttosto da una lunga, lunghissima gavetta, si sa. Ma che nel suo passato ci siano anche comparsate al cinema, in film diventanti cult, e partecipazioni come ospite in trasmissioni altrettanto cult, molti lo ignoravano. E grazie ai social, sono saltati fuori video storici a testimonianza.

Sì perché Salvatore Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, nato a New York nel 1969 ma cresciuto a Napoli, zona Mergellina, è stato anche il giovane teppista “Capua” in Troppo Forte di Carlo Verdone, anno 1986 ed è stato intervistato da una giovanissima Ambra Angiolini nel 1995, a 25 anni, negli studi di Non è La Rai, dove cantava la sua hit di allora Fai come vuoi e restava imbambolato di fronte alla fresca bellezza della conduttrice.

Quello che sicuramente è rimasto invariato è lo sguardo tenero e naif di Sal, a 17, come a 25 e 57, e la sua dolcezza, anche quando interpreta un teppistello napoletano.

Sal, teppista Capua in Troppo Forte di Carlo Verdone

Nel 1986 partecipa al fianco di Carlo Verdone e Alberto Sordi al film Troppo forte, nel ruolo dello “scugnizzo” Capua.

Sal Da Vinci, giovane cantautore a Non è la Rai

Un altro video chicca si Sal Da Vinci è quello che lo vede giovane cantautore 25enne ospite di Non è la Rai, ammaliato dalla bellezza di Ambra.