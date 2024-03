Fonte: IPA Anita Olivieri

Non è lunedì senza Grande Fratello. Lo sa bene Alfonso Signorini, che ha spesso difeso strenuamente la collocazione fissa del reality, mentre i concorrenti si preparano alla finale che è stata anticipata al 25 marzo. I giochi ormai sono fatti, anche se rimangono da decidere i nomi di coloro che avranno accesso alla puntata conclusiva dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, già scelte dal pubblico tramite il televoto. Per gli inquilini rimasti non c’è più scampo e, già nella puntata del 18 marzo, le votazioni del pubblico sono eliminatorie. Con il programma agli sgoccioli, non mancano le strategie per provare a strappare un posto dopo 6 mesi di permanenza all’interno del loft di Cinecittà, ma i sondaggi rivelano che è più dura che mai.

Sondaggi Grande Fratello, chi esce il 18 marzo

Sono diventati un’abitudine di quest’edizione e, con una certa accuratezza, rivelano il nome del concorrente eliminato o di quello destinato al televoto eliminatorio. Ci hanno inoltre svelato i nomi dei preferiti, senza sbagliare quasi mai, e ora che siamo davvero a un passo dalla finale ci dicono quali sono le reali preferenze del pubblico riguardo ai pochi nomi rimasti in gara. Dai dati riportati da ForumFree per il 18 marzo, scopriamo infatti che a chiudere la classifica è Anita Olivieri, la nuova fidanzata di Alessio Falsone.

La sua strategia, quella di legarsi a uno dei concorrenti più gettonati, sembra infatti non aver dato i risultati sperati. Lei insiste nel voler difendere il sentimento che la lega al compagno d’avventura e spiega che il suo rapporto con Edoardo – l’ex fidanzato all’esterno che aveva indicato come padre dei suoi figli – fosse ormai giunto al termine ormai da tempo. Beatrice Luzzi non è però convinta della sua buona fede e, anzi, pensa che sia una mossa per staccare il biglietto per la finale che ancora non è riuscita a conquistare. Ci prova anche Alessio, ma senza risultati, mentre Simona Tagli – sorniona – scala la classifica e si piazza al primo posto delle preferenze salvandosi dall’ennesimo rischio di eliminazione.

Cosa rischiano Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti

Potrebbe sembrare un paradosso, ma ora che Greta e Sergio sono diventati una coppia rischiano l’eliminazione. Nella classifica che guida Simona Tagli con il 49,73%, quindi al sicuro da eventuali eliminazioni, compaiono Sergio D’Ottavi con il 16,84% e Greta Rossetti con il 16,74%. Entrambi rischiano quindi di essere eliminati dalla competizione, anche se la classifica si conclude con il nome di Anita Olivieri che potrebbe quindi uscire a un passo dalla finale.

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello? Difficile a dirsi, se non fosse che Beatrice Luzzi gode del favore del pubblico ormai da molti mesi e potrebbe quindi essere la candidata ideale per la vittoria. Con lei anche Rosy Chin, scelta come seconda finalista, ma la storia di questi ultimi anni del programma ci racconta che il primo classificato potrebbe essere molto diverso dal super favorito della vigilia. I concorrenti sono ancora tanti e quasi tutti sullo stesso livello, soprattutto quelli che sono entrati all’inizio. Ricordiamo Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella, Letizia Petris e proprio Anita Olivieri che potrebbe veder sfumare il sogno a pochissimo dalla finale.