Amore, passione, dinamiche e una finale che sembra aver trovato la giusta collocazione: il Grande Fratello continua e, dopo aver festeggiato sei mesi di messa in onda, torna in prima serata per determinare il primo candidato all’eliminazione di lunedì 18 marzo. L’ultimo appuntamento, previsto per il 4 aprile contro la nuova stagione di Don Matteo, ha già le sue prime concorrenti in lizza per la vittoria finale. Parliamo di Beatrice Luzzi e Rosy Chin che, dopo aver ottenuto la preferenza del pubblico, si sono assicurate un posto per la puntata conclusiva.

Giuseppe Garibaldi, Federico Massaro, Anita Olivieri, Simona Tagli e Massimiliano Varrese: questi sono i nominati emersi dalla puntata dell'11 marzo - che ha anche stabilito Rosy Chin come prima finalista - e tra loro viene scelto il nome dell'inquilino destinato al televoto eliminatorio che verrà chiuso lunedì 18 marzo.

I sondaggi parlano chiaro: l'inquilina più votata è stata Simona Tagli, quindi è la preferita dal pubblico che intende salvarla e portarla ancora avanti nel gioco. È una delle ultime entrate ma si è subito distinta per il suo carattere forte e per le sue doti da fattucchiera: prevede il futuro e legge le carte, non di certo con assoluta precisione, ma le sue qualità sono state apprezzate da molti dei coinquilini ormai stanchi per i tanti mesi trascorsi all'interno della Casa e per le dinamiche che latitano, dunque desiderosi di novità.

Si è appoggiata ai più forti, in particolare a Beatrice Luzzi, e si è fatta spazio all'interno di un gruppo ormai diviso non senza attirare le antipatie dei più giovani che spesso si sono lamentati per il suo comportamento non sempre perfettamente adeguato a una vita comunitaria. Ora che il gioco si fa duro, e sono tutti contro tutti, lei ha deciso di agire per se stessa senza curarsi troppo dei rapporti con gli altri. Dopotutto non poteva fare diversamente: si è inserita in un gruppo già formato e ha cercato di capirne le dinamiche, che di fatto non sono mai cambiate.

Chi rischia il televoto

Dalle votazioni emerse dai sondaggi possiamo quindi affermare che il concorrente a rischio potrebbe essere Federico Massaro, ormai inviso a moltissimi dei suoi inquilini per la nuova strategia messa in atto e che non è piaciuta a tutti. Si è infatti calato nella parte del provocatore, sfruttando perfino i malumori generati dalle quantità di latte da consumare ogni giorno e infischiandosene apertamente delle regole imposte dal gruppo.

Dovrebbe essere invece salvo Giuseppe Garibaldi, che segue Simona Tagli (67%) con un poco rassicurante 12% ma che potrebbe metterlo al sicuro dal televoto. A seguire Anita e Massimiliano, vicinissimi a Massaro, che chiude la classifica e si candida a essere il primo concorrente alla sessione eliminatoria della puntata di lunedì.

Il programma è comunque ormai agli sgoccioli. Anita e Alessio hanno deciso di cedere alla passione, dopo un periodo abbastanza breve trascorso a corteggiarsi, mentre Greta pare aver scelto Sergio lasciandosi andare al primo bacio. La 44ª puntata del Grande Fratello va in onda il 14 marzo dalle 21,30 su Canale5 dopo la puntata di Striscia La Notizia.