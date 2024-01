Fonte: IPA Grande Fratello

Alfonso Signorini condurrà stasera, lunedì 15 gennaio 2024, la 31esima puntata del Grande Fratello. Sono trascorsi sette giorni dal ritorno in casa di Beatrice Luzzi, che sembra aver riportato un certo equilibrio.

Quest’ultimo sarà però nuovamente sconvolto dall’ingresso di Mirko Brunetti. L’ex gieffino sembra più attivo e presente ora che è uscito dal programma. Ancora una volta sotto i riflettori, sarà l’ospite d’eccezione di questa puntata, che vede a rischio eliminazione ben otto concorrenti.

Grande Fratello: sondaggio del 15 gennaio

Come svelato da Alfonso Signorini, il televoto della scorsa settimana è stato annullato. Era infatti coinvolta Beatrice Luzzi, che aveva lasciato la casa in seguito alla drammatica notizia della morte di suo padre.

In nessun caso la produzione avrebbe portato avanti questa dinamica, tenendo conto di tale situazione. L’attrice ha poi scelto di tornare, sospinta anche dalle parole dello stesso padre, che la invitava, tempo fa, a portare a termine le sfide intraprese.

Dopo aver cancellato il tutto e risarcito gli spettatori che avevano già votato, il televoto è ripartito, con ben otto concorrenti a rischio eliminazione nella puntata di stasera, 15 gennaio 2024. Beatrice Luzzi è subito finita in nomination ma, come detto, non è sola.

Al suo fianco ci sono Anita Olivieri, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Stando ai sondaggi di Forumfree, l’attrice è in netto vantaggio nelle preferenze del pubblico, con uno schiacciante 44,19%. Altamente improbabile, dunque, che stasera possa uscire dalla casa più spiata d’Italia.

Per gli altri è invece sfida aperta:

Anita: 13,69%;

Sergio: 10,78%;

Paolo: 6,70%;

Stefano: 6,42%;

Monia: 6,15%;

Federico: 6,03%;

Rosanna: 6,03%.

Grande Fratello: anticipazioni

La serenità è durata ben poco nella casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi sta vivendo una fase molto delicata della sua vita, ma chi si aspettava una prolungata tregua dalle dinamiche del gioco, si sbagliava. L’attrice si è infatti rapidamente ritrovata al centro di un’accesa discussione con Letizia Petris. Non è da escludere che questa vicenda possa trovare spazio, ampiamente, nella prima parte della puntata di questa sera. Alfonso Signorini potrebbe essere, dunque, nuovamente chiamato a fare da arbitro e, perché no, giudice, di una diatriba interna al gioco.

Da gestire inoltre la situazone che vede protagonista, purtroppo, Perla Vatiero. Quest’ultima sembra essere finita nel mirino di Letizia, Garibaldi e Federico. Il problema di fondo? Le sue abitudini a tavola. Un tema delicato, che andrà affrontato con un certo tatto. E in fatto d’amore? Massimiliano Varrese è coinvolto nell’ennesima storia romantica di questa edizione. Dopo i drammi con Heidi Baci e il presunto interessamento, poi sfumato, per la nemica/amica Beatrice, eccolo al fianco dell’ex Monia La Ferrera. Una fiamma riaccesa che ha però avuto vita breve. Sembra infatti che lei non sia intenzionata a proseguire.

Tornerà poi Mirko Brunetti, come detto. Sarà l’ospite d’eccezione, ma cosa vuol dire? Potrebbe trovare spazio in casa per una settimana intera. Un modo per spingere forte l’acceleratore e garantirsi un po’ di ascolti, facendo tornare attuale il triangolo con Perla e Greta, che tanto aveva fatto discutere nelle prime fasi di questa edizione del reality targato Mediaset.