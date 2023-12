Grande Fratello, sondaggi: chi sarà eliminato stasera 30 dicembre

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello promette sorprese in attesa del nuovo anno: chi sarà il concorrente candidato all’eliminazione stasera, sabato 30 dicembre? I sondaggi, come sempre, sono in grado di darci un’affidabile panoramica dello scenario, ma andiamo con ordine. Dopo l‘atteso ritorno a Cinecittà di Beatrice Luzzi e l’ingresso delle new entry Sergio D’Ottavi e Stefano Miele le dinamiche hanno preso nuova linfa, eppure potrebbero arrivare presto nuovi colpi di scena. In nomination ci sono Grecia, Perla e Monia: la meno votata tra le tre, sarà automaticamente in nomination all’altro nome scelto dal pubblico, quello di Federico. Scopriamo cosa dicono i sondaggi a proposito.

Grande Fratello sondaggi, eliminato 30 dicembre

La puntata del Grande Fratello del 30 dicembre non prevede, al momento, alcuna eliminazione diretta, ma l’esito del televoto rischia comunque di cambiare radicalmente gli equilibri all’interno della casa. La scorse settimana sono andati in scena ben due nuovi ingressi ed un gradito ritorno tra le mura di Cinecittà: parliamo delle new entry Sergio D’Ottavi e Stefano Miele e di Beatrice Luzzi, che aveva lasciato temporaneamente il reality a causa di alcuni problemi di salute di suo padre. Ma sono altri i capitoli più interessanti ai fini del meccanismo di gioco.

Federico Massaro è risultato infatti il concorrente meno apprezzato dal pubblico a casa, e si sfiderà in nomination con il concorrente meno votato al televoto nella puntata di sabato 30 dicembre. La sua ‘rivale’ sarà una tra Grecia Colmenares, Perla Vatiero e Monia La Ferrera. Proprio in merito alle tre concorrenti al televoto, si annuncia una gara all’ultima preferenza secondo i principali siti di sondaggi.

Grande Fratello, le previsioni sul televoto

La puntata del 30 dicembre vede schierate al televoto Grecia, Perla e Monia, ma nessuna delle tre dovrà immediatamente abbandonare la casa: la meno votata, infatti, dovrà affrontare una manche eliminatoria con Federico Massaro, risultato il meno amato dal pubblico la scorsa settimana. Secono Grande Fratello Forum non ci sarebbero dubbi su chi il pubblico deciderà di salvare questa sera: si tratterebbe di Grecia Colmenares, che per il portale vince la gara delle preferenze con addirittura il 45% dei voti. Più combattuta la situazione alle sue spalle: Perla e Monia sono ferme, rispettivamente, al 29% e al 24%.

Secondo Reality House, altro punto di riferimento importante, la gara non dovrebbe invece essere così combattuta. Se anche in questo caso sono confermate al 45% le preferenze nei confronti di Grecia Colmenares, alle sue spalle appare più salda la posizione di Perla Vatiero, al 35%. Nonostante l’eliminazione di Mirko Brunetti, l’ex protagonista di Temptation Island continuerebbe ad essere molto amata dal pubblico a casa. Ad avere la peggio, quindi, dovrebbe essere Monia La Ferrara, ferma al 21% delle preferenze.

Per l’ex compagna di Massimiliano Varrese potrebbe quindi essere arrivato il momento di mettere in evidenza maggior carattere all’interno della casa, qualora sia proprio lei a dover affrontare la manche eliminatoria contro Federico Massaro. Eliminazione che dovrebbe avere luogo nella prossima puntata del reality, prevista per l’8 gennaio dopo l’ennesimo cambio di programmazione: lo show condotto da Alfonso Signorini non andrà infatti in onda né Lunedi 1 gennaio, giorno di Capodanno, né Sabato 6, serata in cui è previsto il ritorno di C’è posta per te.