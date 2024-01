Grande Fratello, sondaggi: chi sarà eliminato stasera 23 gennaio

Fonte: Getty Images Alfonso Signorini

Stasera 23 gennaio 2024 torna in onda il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Dopo lo slittamento a causa della finale della Supercoppa, è il momento di ritrovare le dinamiche del reality show. Un’edizione, questa, dove il trash è stato (quasi) bandito. Ma chi esce stasera dalla Casa del Grande Fratello secondo i sondaggi? Quella che ci attende è una puntata ricca di avvenimenti, ma procediamo con ordine.

Chi esce dal Grande Fratello stasera 23 gennaio 2024: sondaggi

Per capire chi rischia di uscire dalla Casa del Grande Fratello, è d’obbligo dare un’occhiata ai sondaggi sul web, per approfondire l’indice di gradimento. Prima di tutto, al televoto sono candidati all’eliminazione Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro. Tuttavia, non sono subito a rischio eliminazione, ovvero: è previsto un ulteriore televoto eliminatorio, insieme a Stefano Miele, che è finito in “nomination d’ufficio” dopo aver condiviso delle notizie sul mondo esterno.

Dunque, un concorrente tra Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro finirà al televoto con Stefano Miele. L’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 15 gennaio 2024, ha visto l’uscita di Rosanna Fratello. Secondo le percentuali inizialmente riportate dal Forum del Grande Fratello, Beatrice è salva al 45%, Federico al 44% e Sergio all’11%. Ma non tutti i sondaggi danno per certa la sconfitta di Sergio, anzi: dopo la rimonta, alla fine si parla di ballottaggio, con D’Ottavi al 27% e Massaro al 27%. L’unica a non risentire della nomination è la Luzzi, la grande favorita alla vittoria di questa edizione. Tuttavia, se prendiamo in esame i sondaggi di Reality House, c’è in ogni caso una leggera preferenza per Sergio (al 33%) contro Federico (al 28%). Viste le percentuali non proprio fisse, dovremo attenderci, alla fine, una sorpresa.

Chi è uscito nella scorsa puntata del Grande Fratello

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 15 gennaio 2024, è stata eliminata Rosanna Fratello. Prima di uscire dalla Casa, ha rivolto il suo personale sostegno ad alcuni concorrenti. “Grazie, Max, sei stato meraviglioso con me nel momento di crisi. Monia, ti voglio molto bene, sei una ragazza da sposare. Ciao, Stefano, amore, ti guarderò. Ciao, Giuseppe, sei davvero meraviglioso, sei speciale”. Al momento, la preferita dal pubblico è Beatrice Luzzi, che ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello, per poi rientrare in seguito, a causa dell’improvviso lutto del padre Paolo Luzzi.

L’appuntamento del Grande Fratello è su Canale 5 in prima serata dalle ore 21.30. Secondo le anticipazioni della puntata di stasera, ci attende un provvedimento disciplinare. Non è previsto, invece, il doppio appuntamento per questa settimana: giovedì 25 gennaio andrà in onda la soap opera Terra Amara, che sta conquistando il pubblico. La prossima puntata è prevista, dunque, per lunedì 29 gennaio 2024. Lo slittamento al martedì è stato dovuto alla Supercoppa, che ha modificato leggermente il palinsesto di Canale 5. Lo scorso venerdì, infatti, non è andato in onda Ciao Darwin, così come Avanti un altro. Non ci rimane che attendere la puntata per scoprire chi tra Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro finirà nella cosiddetta “nomination eliminatoria”, dove rientra ufficialmente Stefano Miele, un provvedimento preso e annunciato da Alfonso Signorini.