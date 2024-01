Come cambia la programmazione di Canale5 per la Supercoppa e quando vanno in onda "Ciao Darwin" e il "Grande Fratello"

Fonte: IPA Alfonso Signorini e Paolo Bonolis

Il palinsesto di Canale5 subisce delle variazioni con l’arrivo della nuova Supercoppa. In particolare, a cambiare ancora una volta la propria programmazione è il Grande Fratello: l’effetto della semifinale della Supercoppa Italiana si fa sentire anche su Ciao Darwin. Vediamo come cambia la programmazione e quando andranno in onda il GF e Ciao Darwin.

Supercoppa, come cambia la programmazione di Canale5

Il calcio sulle Reti Mediaset ha effetti sui programmi: così DavideMaggio.it anticipa i cambiamenti delle prossime settimane. Per la Supercoppa, infatti, il primo trofeo della stagione calcistica, sono previsti ben tre incontri: due semifinali, in programma giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024, e la finale prevista per lunedì 22 gennaio. Giovedì 18 si sfidano Napoli-Fiorentina su Italia 1, venerdì 19 Inter-Lazio su Canale5. Ambedue le partite iniziano alle 20. La finale, invece, in programma per lunedì 22 gennaio, va in onda su Canale5, sempre alle ore 20.

Supercoppa, saltano Ciao Darwin e Grande Fratello

A subire gli effetti del calcio sono in particolar modo due show, due “punte di diamante” di Mediaset, ovvero Ciao Darwin e il Grande Fratello. La prima semifinale va in onda su Italia1, e dunque mantiene intatta la programmazione di sempre; venerdì 19 gennaio 2024, tuttavia, non va in onda Ciao Darwin, così come Avanti un altro, poiché il Tg5 della sera è anticipato alle ore 19. Non salta Striscia la Notizia, in onda in formato “ridotto” con Striscina la Notizina, per poi lasciare spazio dalle 19.50 alla diretta da Riad.

Quando torna Ciao Darwin? Dovrebbe riprendere da venerdì 26 gennaio. Invece, con la finale della Supercoppa di lunedì 22 gennaio 2024 salta il Grande Fratello, pronto però a “recuperare” la puntata già da martedì 23 gennaio, raddoppiando infine l’appuntamento settimanale con un’ulteriore puntata prevista per giovedì 25 gennaio.

Grande Fratello, quante volte è stato rinviato

Non è la prima volta che il reality show condotto da Alfonso Signorini viene rinviato. Diversi sono stati, in effetti, i cambi nella programmazione. Spesso sballottato, gli ascolti non stanno “brillando”. Certo, molti dei cambi sono perfettamente normali, dal momento in cui la Supercoppa deve andare in onda. Ma è anche vero che le variazioni si sono verificate a ottobre, a novembre e anche da dicembre in poi il reality show è stato spesso spostato, come al sabato, contro Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Si è parlato di “crisi degli ascolti” sin da subito. Il bisogno di puntare sulla leggerezza, sulle storie comuni e di allontanare a ogni costo il “trash”, su forte desiderio e volere di Pier Silvio Berlusconi, non ha portato i risultati sperati. “Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale”. Eppure, al di là dei fedelissimi che seguono lo show, è lecito ormai chiedersi: il Grande Fratello ha perso il suo smalto? Del resto, siamo ancora ben lontani alla chiusura: in ogni caso, dopo la Finale, è previsto il ritorno dell’Isola dei Famosi e alla conduzione – salvo imprevisti o colpi di scena dell’ultimo minuto – dovremmo ritrovare anche Ilary Blasi. Pur essendo ormai un grande classico dei palinsesti, forse è giunto il momento di considerare l’era dei reality show al tramonto.