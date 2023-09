“Grande Fratello”, il rimprovero di Alfonso Signorini. La linea anti trash non funziona

Quinta puntata per il Grande Fratello, che, purtroppo, non sta ingranando come sperato. La linea anti trash di Pier Silvio Berlusconi non sta dando i risultati attesi, con i concorrenti che sono inevitabilmente preoccupati di infrangere le regole e subirne le conseguenze. Così, Alfonso Signorini, il conduttore, è intervenuto con un rimprovero. Che, però, non ha senso: è vero che dire la verità premia sempre, ma è anche inevitabile che i concorrenti non vogliano giocarsi l’opportunità di continuare la propria avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, il rimprovero di Alfonso Signorini ai concorrenti

“Sono passati quasi 20 giorni dall’inizio del programma. Faccio una premessa. Siete tutti bravi, molto educati, proprio come piace a noi. Ma l’educazione non significa assolutamente non essere sé stessi! Educazione significa anche dire le cose in faccia agli altri con convinzione. Così come potete manifestare le vostre idee, anche a rischio di essere un po’ scomodi. Cioè, l’educazione non è il perbenismo, ok? Non nascondetevi, perché noi vi sgamiamo lo stesso”.

Un rimprovero in piena regola, quello di Alfonso Signorini, che ha un unico obiettivo in mente: movimentare un po’ le cose all’interno della Casa del Grande Fratello. Ma perché i concorrenti sono così “frenati”? Il motivo non è forse da rivedere nella linea anti trash a tutti i costi? Il cambiamento voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha intaccato il reality popolano per eccellenza.

La gaffe di Alfonso Signorini

Durante il rimprovero nella quinta puntata, in realtà Signorini ha anche fatto una piccola gaffe, decisamente più perdonabile rispetto a quella di Cesara Buonamici nel corso della prima puntata. Non sono, infatti, passati venti giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, visto che è iniziato l’11 settembre 2023. Ma, alla fine, il succo del discorso non cambia: questo cast non fa ascolti. Non risulta interessante agli occhi del pubblico. E nemmeno le storie sono poi così al centro delle dinamiche.

Le regole da seguire all’interno della Casa

Il regolamento della Casa del Grande Fratello è stato rivisto. Ed è un regolamento che ha sollevato non poche perplessità, soprattutto sui social, che sono sempre stati lo strumento perfetto per aumentare lo share del GF. “Mi hanno detto che appena spengono le luci è un segnale urgente che dobbiamo subito andare a dormire. Non c’è un orario fisso e dipende da cosa stiamo facendo, ma appena si spengono le luci si deve dormire”, ha detto Angelica Baraldi, dopo aver sentito gli autori in Confessionale.

“Abbiamo 10 minuti per alzarci dal letto, poi ci dobbiamo preparare, non possiamo rimanere in pigiama”, anche al mattino, dunque, devono assolutamente seguire gli orari prestabiliti dagli autori. Questa edizione, tra divieti e regole, non sta però portando a casa i risultati sperati. La linea anti trash, almeno per adesso, non sta funzionando. Il calo di ascolti, del resto, è un dato di fatto: dopo aver esordito con il 23% di share, già nella seconda puntata è sceso al 16%. Segno dei tempi che avanzano, forse: è giunto il momento di offrire qualcosa di nuovo. Ma davvero.