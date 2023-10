La rivoluzione del Grande Fratello non sta ottenendo il successo sperato. La linea anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi era un’ottima idea sulla carta. C’erano tutte le premesse per risollevare le sorti del reality show per eccellenza. Ma qualcosa non sta funzionando, tanto che persino i concorrenti se ne sono resi conto. Il conduttore Alfonso Signorini sarebbe “disperato”, perché non ci sono dinamiche interessanti di cui discutere durante le dirette.

Grande Fratello, Alfonso Signorini è disperato e scatta la censura

Siamo qui a dirvi che ci manca persino il game di Alex Belli. La nuova edizione del Grande Fratello sta faticando in ogni senso possibile. Nonostante tutto, non ci sono abbastanza dinamiche: il mix tra Vip e Nip non sta portando i risultati attesi. E quando le dinamiche faticano a ingranare, cosa resta da fare? Non c’è niente di cui discutere durante le dirette, ed ecco perché Alfonso Signorini, a detta dei concorrenti stessi, appare addirittura disperato.

Dopo la diretta del 2 ottobre, infatti, i concorrenti hanno discusso in Casa della puntata. A parlarne è stata Beatrice Luzzi con Fiordaliso. “Alfonso era disperato con tutti noi, perché non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava proprio… lo ha anche detto due o tre volte chiaramente. Ha detto: ‘Sì, però, voi mi dovete pure aiutare perché altrimenti qui non riesco’”. Lo ha detto.

Il conduttore, dunque, sarebbe in estrema difficoltà. Ma di chi è la colpa, ammesso che debba essercene una? Secondo Fiordaliso, la colpa non è del cast, bensì di chi lo ha scelto. “Ma che dobbiamo fare? La colpa è loro, hanno messo tutti fidanzati. Che cosa vogliono da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità“. La critica agli autori di Fiordaliso è stata anche censurata.

Perché mancano le dinamiche al Grande Fratello

Ammesso e non concesso che ci sia una “colpa”, semplicemente non è sempre possibile puntare sulle ship, ovvero sulle coppie nate in Casa, una grande passione di Alfonso Signorini. Per esempio, Massimiliano Varrese ha espresso il suo interesse per Heidi Baci, ma lei lo ha rifiutato. Una dinamica interessante? Non proprio. Al centro di tutto dovrebbero esserci le storie. Eppure, gli “attivatori di storie”, ovvero i concorrenti, non sembrerebbero interessati all’amore in Casa. Del resto, non è Uomini & Donne.

Le strade da percorrere, però, non sono finite. Potrebbero infatti esserci delle new entry per risollevare le sorti del reality show. A questo punto, però, è doveroso chiedersi: è stato sufficiente togliere il trash? O proprio il trash riusciva a tenere vivo l’interesse dei fan del Grande Fratello? Non è facile sciogliere la matassa, ma di certo, senza dinamiche e meccanismi interessanti, non è nemmeno semplice portare avanti un’edizione con doppio appuntamento settimanale. Qualcosa, però, deve cambiare, in quanto lo share non è assolutamente a favore, e la noia è praticamente ormai dietro l’angolo. Siamo al tramonto di uno dei reality show più longevi nella storia della televisione? Forse, il problema non è mai stato il trash: il problema è trovare qualcosa di nuovo da offrire agli spettatori.