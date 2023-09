Massimiliano Varrese al “Grande Fratello”: bel tenebroso o abile stratega?

Bel tenebroso o abile stratega? Questo è il dilemma su Massimiliano Varrese, emerso con prepotenza nella puntata del reality show andata in onda lunedì 25 settembre. La stessa prepotenza di cui è stato accusato – ingiustamente o no, sta a voi trarre le vostre conclusioni – dalla “vamp” Heidi Baci che con il suo ingresso pare aver letteralmente sconvolto l’attore e fu Carramba Boy, riaprendo “un vaso che si era chiuso da tempo” (parole sue). Difficile dire cosa sia reality e cosa finzione ma, qualunque sia la risposta, Varrese ha centrato l’obiettivo: far parlare di sé.

Massimiliano Varrese e il “colpo di fulmine” per Heidi

Non è passato inosservato il feeling iniziale tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, almeno nei primi giorni. Un “incontro di sguardi”, come lo ha definito l’attore, che ha provocato in entrambi una certa unione d’intenti. Del resto quando si incontra qualcuno che piace c’è poco da fare: il corteggiamento non può essere che l’inevitabile conseguenza.

Varrese, però, pare abbia peccato di un eccesso di fretta, per usare un termine che ben riassume quanto sostenuto dalla gran parte degli inquilini. “Ho fatto una confidenza ad Heidi che forse dovevo tenere per me – ha spiegato a Signorini -. Sarò molto sincero, quando lei è entrata mi sono sentito molto coinvolto dalla sua presenza. Sono single più o meno da un paio di anni e sono venuto qua senza nessuna aspettativa. Però è scattata questa chimica. La sera stessa in cui è entrata le ho confidato che ho fatto un sogno in c’era lei, mi sono svegliato piangendo e molto turbato. Poi ho riflettuto e credo che si sia aperto un vaso che avevo chiuso da tempo“.

Vasi che si riaprono, sogni premonitori e nel mezzo una Heidi che ha reagito nell’unico modo che ha ritenuto opportuno per “sopravvivere”: fuggire a gambe levate. La ragazza di origini albanesi ha ritenuto esagerata una confessione del genere, visti i tempi poco maturi (anzi, acerbi) e Varrese, dal canto suo, non ha fatto altro che insinuare ancor di più il dubbio sulla sua reale sincerità.

“Grande Fratello”, la strategia (presunta) di Massimiliano Varrese

Il confronto tra Massimiliano Varrese e la bella Heidi Baci è stato acceso ed entrambi non hanno usato mezze misure. Tutto per perorare la propria causa, tutto per cercare di dar ragione alle proprie reazioni e ai propri comportamenti. Ma a eccezione di un Lorenzo il calzolaio pronto a difendere un uomo di 47 anni, adulto e vaccinato, che ha semplicemente reagito alle avances di una donna che gli ha mostrato da subito interesse, lasciandosi andare, gran parte degli inquilini non sembrano proprio dello stesso avviso.

Fiordaliso è una delle concorrenti certa che Varrese sia un “bravo attore” e che sfrutti le sue doti in modo consapevole, per mettere in atto una strategia bella e buona e procedere indisturbato nel cammino della Casa più spiata d’Italia. “Mi ritengo tutto fuorché una persona prepotente, forse sono stato precipitoso nel confidarmi. O uno è troppo diretto o troppo poco. Allora dov’è la verità? Dov’è la via di mezzo?”, ha provato a difendersi lui.

Di certo citare la storica coppia Ascanio-Katia di uno dei primi Grande Fratello non ha esattamente giovato a distogliere l’attenzione dalla sua presunta strategia…

Il commento dell’opinionista Cesara Buonamici

Cesara Buonamici ancora una volta è intervenuta sulla questione, sollecitata da Alfonso Signorini – che, a dirla tutta, dovrebbe concederle molto più spazio (a furor di popolo). Il suo commento è stato limpido e centrato, come sempre: “La fretta di Massimiliano non ha giovato, perché nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica“, ha detto.

“Questo è stato quello che certamente l’ha freddata e bloccata. All’inizio di un’ipotetica relazione, nessuna donna accetta tutta questa fretta. Poi c’è un minimo di sospetto di strategia da parte di Massimiliano, che è un po’ quello che serpeggia nella Casa. Molti nella Casa hanno visto un obiettivo e una strategia“.