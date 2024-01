Fonte: IPA Massimiliano Varrese al "Grande Fratello"

Il Grande Fratello torna in diretta con la puntata del lunedì. Salta ancora il doppio appuntamento con il reality di Alfonso Signorini, che avrebbe dovuto tornare al giovedì ma che rimane ancora fermo in panchina. Intanto, i concorrenti in nomination sono pronti per conoscere la loro sorte finale. È ormai passata una settimana ed è tempo di eliminazioni: chi dovrà lasciare il gioco? Sul fronte Massimiliano Varrese, invece, incombe una nuova minaccia.

Anticipazioni Grande Fratello, una minaccia per Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è uno dei grandi protagonisti di quest’edizione del Grande Fratello. Entrato fin dalla prima puntata, si è distinto per il suo carattere particolare e per il suo legame speciale con Heidi Baci, che è uscita dal programma per occuparsi di sua madre che – pare – non stesse bene. Ora che lei ha scelto di entrare al GF in Albania, l’attore e ballerino ha deciso di voltare pagina e dedicarsi alla sua passione per Monia La Ferrera, che è addirittura una sua ex.

Il loro rapporto procede tra alti e bassi ma una nuova minaccia incombe su di lui. Pare che un ex del passato di lei sia pronto a rifarsi vivo e che, quindi, possa minare la precaria serenità che sono sempre disposti a rimettere in discussione. Un “fantasma”, si direbbe, che Alfonso Signorini ha intenzione di usare per agitare gli equilibri all’interno della Casa.

Si tratterebbe di un ragazzo di nome Giovanni e sul quale lei non avrebbe raccontato tutta la verità. C’è anche da dire che Massimiliano sembra stanco di tutto, tanto da suscitare la preoccupazione della sua famiglia che è intervenuta parlando – magari impropriamente – di massacro. È comunque dalla prima puntata che si parla di lui, del suo modo di essere e della sua maniera di vivere il gioco, come se fosse sempre il set di un film o di una fiction.

La rivalità tra Perla e Beatrice

Tiene banco ancora la rivalità tra Perla Vatiero e Beatrice. L’ex concorrente di Temptation Island ha provato a fare il vuoto intorno all’attrice romana, non che ce ne fosse davvero bisogno, impedendo ai suoi amici di parlare con lei. Certo è che il confronto al quale abbiamo assistito nella puntata di lunedì 22 gennaio è stato tutt’altro che pacato. “Penso che Perla voglia uccidermi”, avrebbe detto in un fuorionda Luzzi, che proprio per queste parole si è nuovamente ritrovata al centro dell’attenzione.

Perla è inoltre al televoto con Federico, Monia, Sergio e Stefano. Potrebbe quindi essere una delle concorrenti a dover uscire definitivamente dalla Casa, ben prima della finale che dovrebbe disputarsi non prima di aprile. La settimana appena trascorsa non è stata delle migliori ma è servita per far uscire il suo carattere, che di sicuro non piace a tutti.

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda lunedì 29 gennaio, dalle 21,30, subito dopo la puntata di Striscia La Notizia. Il programma va in onda anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming, e rimane disponibile sulla piattaforma on demand nella sezione dedicata. Con Alfonso Signorini, conduttore in studio, partecipano anche Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, la voce dei social.