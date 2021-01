Domenica In, Sandra Milo parla dei suoi grandi amori e riceve una sorpresa in diretta

editato in: da

Sandra Milo, storia di una diva

Impossibile non cedere alle emozioni, nel salottino di Domenica In: ospite della trasmissione, Sandra Milo si è lasciata andare a molte confessioni sulla sua vita privata e ha raccontato qualche dettaglio sul suo fidanzato Alessandro. Poi Mara Venier l’ha sorpresa con un regalo davvero toccante.

Una carriera brillante, un talento incredibile che l’ha portata a diventare tra le attrici più importanti del cinema italiano: Sandra Milo è questo e molto altro. Ospite a Domenica In, si è raccontata a tutto tondo approfondendo in particolare alcuni aspetti della sua sfera più intima, della sua vita lontana dai riflettori. Negli anni ha vissuto grandi e travolgenti amori, a partire dal suo primo matrimonio con Cesare Rodighiero – aveva solamente 15 anni – che è durato pochissimi giorni. E poi le nozze con il produttore greco Moris Ergas, dal quale è nata la sua primogenita Deborah, e l’unione con Ottavio De Lollis, che le ha dato altri due figli, Ciro e Azzurra.

Ed è proprio a loro che Sandra Milo ha dedicato splendide parole, ripercorrendo anche i momenti più difficili della sua vita: “Il dolore dei figli è quasi intollerabile, io ho avuto i miei due ultimi ragazzi che hanno avuto dei problemi di salute da cui sono usciti, però ci sono stati dei momenti terribili. Questo è un dolore davvero assoluto“. L’attrice ha rivelato anche quello che sarebbe il suo desiderio più grande: “Vorrei accompagnarli fino all’ultimo giorno, tenergli la mano anche nel momento in cui devono andar via. Perché loro hanno paura della morte, io no, talmente li amo“.

Ora nella sua vita, oltre ai figli, c’è anche un uomo speciale: “Lui vive nel Veneto ed è un grandissimo lavoratore. È una delle qualità che mi piacciono di lui. È un imprenditore, ha ristoranti, catering, alberghi. È nel settore della ristorazione. Ha 49 anni, è di poco più piccolo di me” – ha raccontato, ridendo. “Ci siamo incontrati a Venezia, eravamo ad una cena con Zaia e sua moglie. Lui era molto carino, molto riservato e timido. Ma anche molto gentile e presente con me, di quelli che ti versano l’acqua. Mi ha colpito molto il suo essere un cavaliere d’altri tempi. Poi l’ho rivisto per il mio compleanno e mi ha portato un regalo bellissimo. Ha sempre idee molto ricercate”.

Alessandro – questo il nome del fidanzato della Milo – ha deciso di farle una splendida sorpresa in diretta. Mara Venier ha portato a Sandra un bellissimo mazzo di rose rosse assieme ad un bigliettino, che l’attrice stessa ha letto: “Queste rose sono per te. Anche se hai dimenticato che sono del segno del Toro… Forse non sai che nel 2021 tra Toro e Pesci ci saranno momenti magici e di grande complicità. TVB, tuo Alessandro”. E la Milo non ha potuto fare a meno di commuoversi per questo dolcissimo omaggio.