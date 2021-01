Domenica In, la Venier fa un tuffo nel passato con Beppe Fiorello: l’omaggio a Modugno

editato in: da

Mara Venier torna con una nuova puntata di Domenica In, portando in studio tanti ospiti tra i volti più amati della televisione italiana. Si parte subito con Beppe Fiorello, reduce da un anno molto intenso dal punto di vista professionale, e proprio accanto al bravissimo attore, la Venier ne approfitta per fare un vero viaggio indietro nel tempo.

Solo pochi mesi fa, Beppe Fiorello era stato accolto con grande calore nel salottino di Domenica In per la presentazione del suo ultimo progetto televisivo, la fiction Gli orologi del diavolo. Ora zia Mara lo ospita di nuovo per parlare del suo nuovo lavoro, un omaggio ad un grande della musica del secolo scorso: Domenico Modugno. In questi giorni, il cantante avrebbe compiuto 93 anni, e Fiorello ha deciso di ricordarlo portando sul piccolo schermo Penso che un sogno così, l’adattamento televisivo dell’omonimo spettacolo teatrale a lui dedicato.

L’appuntamento è per lunedì 11 gennaio in prima serata su Rai1, e accanto a Beppe ci saranno molti ospiti straordinari, che lo accompagneranno in questo lungo viaggio: tra gli altri, suo fratello Rosario Fiorello, Serena Rossi, Pierfrancesco Favino e Francesca Chillemi. In attesa di questo evento speciale, Mara Venier si è concessa un tuffo nel passato, ripensando ai suoi trascorsi con Domenico Modugno.

“L’ho conosciuto e l’ho anche, a un certo punto, frequentato” – ha rivelato la conduttrice – “Dopo averlo ospitato a Domenica In assieme al figlio, l’anno seguente ho preso Massimo Modugno nel cast fisso. Andavo nella loro bellissima casa sull’Appia, andavo di notte perché facevamo le ore piccole”. Ricordi bellissimi, condivisi anche da Beppe Fiorello: “Anche io sono andato nella loro casa, la signora Franca mi accolse con un sorriso radioso e un abbraccio indimenticabile” – ha aggiunto l’attore.

E, con suo grande stupore, la vedova di Domenico – la signora Franca Gandolfi – è intervenuta telefonicamente: insieme a Fiorello, ha raccontato qualche altro aneddoto sulla sfavillante carriera di Modugno e sulla sua vita privata, senza però addentrarsi troppo, per non rovinare la sorpresa al pubblico in vista dell’appuntamento del giorno seguente. Prima di salutare il suo ospite, la Venier ha deciso di concedersi un ultimo, splendido ricordo.

In un video d’archivio, ha riproposto ai telespettatori le immagini del suo incontro con Domenico Modugno, nel corso di una straordinaria puntata di Domenica In – c’era, al suo fianco, anche Pippo Baudo. Impossibile trattenere l’emozione davanti a quelle immagini, come dimostra lo sguardo commosso di Mara Venier. E cresce sempre più l’attesa per lo spettacolo di Beppe Fiorello, che dalle anticipazioni si preannuncia davvero entusiasmante.