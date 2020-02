Chi è Azzurra De Lollis, la figlia di Sandra Milo

editato in: da

Azzurra De Lollis è la figlia dell’attrice Sandra Milo e di Ottavio De Lollis. Per la precisione, Azzurra è la terzogenita della Milo. L’attrice ha infatti avuto Debora, oggi giornalista televisiva, dalla storia con il produttore Moris Ergas. Dal già citato amore con Ottavio De Lollis è nato Ciro e successivamente Maria Azzurra.

L’ultima figlia dell’attrice che ha recitato in capolavori come 8½, nata nel 1970, quando era ancora neonata è stata protagonista di un processo di canonizzazione. Come raccontato dalla Milo stessa nel corso di un’intervista rilasciata nel 2019 a Diva & Donna, Azzurra alla nascita era cianotica e non dava alcun segno di vita.

Venuta al mondo con un parto prematuro a 28 settimane di gestazione, secondo la Chiesa Cattolica la bambina sarebbe stata miracolata da Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine monastico del Santo Volto e beatificata nel novembre 2005 presso la Basilica di San Pietro.

Azzurra De Lollis – a seguito della cui nascita la Milo si è allontanata dalle scene per dedicarsi alla famiglia – è anche scampata a un attentato. Nel 1985, infatti, si trovava all’aeroporto di Fiumicino con i genitori durante una sparatoria che fece diverse vittime.

Cresciuta dalla madre a seguito della fine della relazione tra la Milo e Ottavio De Lollis – nel corso di un’ospitata a Storie Italiane l’attrice ha lamentato il fatto essere stata lasciata sola con i figli e di non sapere neanche dove abiti l’ex marito – Azzurra De Lollis lavora come attrice.

Nel 2007 ha fatto parte del cast del film drammatico Nel Cuore di Una Vita, condividendo il set con la celebre madre. Sulla sua vita privata si sa pochissimo. Come svelato dalla Milo nel corso di un’intervista televisiva a Storie Italiane, Azzurra vive con lei. Il figlio Ciro ha invece una compagna dalla quale nel 2015 ha avuto un figlio, l’unico nipote per l’attrice musa di Federico Fellini.

Concludiamo ricordando che, nel 2018, Azzurra De Lollis ha “raccontato” il suo rapporto con la madre in una missiva letta durante una puntata di Domenica Live, nella quale specifica che, ancora oggi, la Milo cerca di insegnarle a essere meno intransigente e a ritrovare un po’ della dolcezza nascosta in lei.