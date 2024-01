Chi è Moris Ergas, l’ex marito di Sandra Milo: la storia e le battaglie legali

Fonte: Getty Images Sandra Milo

È durata undici anni la storia d’amore tra Sandra Milo e Moris Ergas. I due si sono conosciuti negli anni Cinquanta sul set cinematografico: il produttore è stato uno dei primi a credere nel talento di Sandrocchia, affidandole un ruolo importante nel film Il generale della Rovere accanto a Vittorio De Sica. Sandra e Moris si sono sposati qualche mese dopo il primo incontro e dalla loro unione è nata Debora, oggi giornalista e inviata de La vita in diretta. Un rapporto tutt’altro che rose e fiori: in un’intervista la Milo ha confessato delle gravi violenze fisiche subite da Ergas e della lunga lotta per l’affidamento della figlia.

Chi è Moris Ergas, l’ex marito di Sandra Milo

Classe 1922, Moris Ergas è stato uno dei produttori cinematografici più famosi del Novecento. Nato a Salonicco, in Grecia, in una ricca famiglia ebraica, a causa delle leggi razziali è stato catturato e condotto in un campo di prigionia in Albania (e in seguito trasferito in Italia, nel campo di concentramento Ferramonti Tarsia).

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale è riuscito a stabilirsi a Roma, dove si è affermato nel mondo del cinema. Tra i suoi film più famosi il già citato Il generale Della Rovere ma pure La steppa e Adua e le compagne. Negli anni Ottanta ha mollato lo showbiz per darsi da fare come costruttore edile. È scomparso nel 1995.

Moris Ergas ha avuto una vita privata piuttosto movimentata: prima di conoscere Sandra Milo è stato sposato con Jenny Cittone, dalla quale ha avuto due figlie, Marina e Renata. Per un breve periodo è stato legato all’attrice Silvana Pampanini. Poi in seconde nozze ha giurato amore eterno alla Milo, dalla quale ha avuto la terzogenita Debora, oggi affermata giornalista televisiva.

Anche per la Milo quello con Ergas è stato il secondo matrimonio: a quindici anni l’attrice si è legata al marchese Cesare Rodighiero ma dopo ventuno giorni ha chiesto l’annullamento alla Sacra Rota. Poco prima di morire Ergas ha sposato una donna di nome Maria che gli è stata accanto fino ai suoi ultimi giorni di vita. Il produttore e costruttore edile ha avuto tre nipoti: la più piccola, Lesley, è una giovane cantante nota al pubblico con lo pseudonimo Reina.

La storia tra Sandra Milo e Moris Ergas

In più di un’intervista Sandra Milo ha ammesso di aver vissuto una storia d’amore intensa e turbolenta con Moris Ergas, tanto da intentare una difficile causa dopo la separazione. “Dal punto di vista personale abbiamo avuto grandi contrasti dopo la nascita di Debora, siamo andati dal giudice ben 44 volte per le questioni che riguardavano nostra figlia, ma anche per questioni economiche. Moris mi tolse tutto, fino all’ultima lira. Ma non riuscì a portarmi via Debora, per averla con me mi sono sempre battuta”.

Sandra Milo ha poi dichiarato dopo la morte di Moris Ergas: “Dopo molti anni, ricominciammo a sentirci qualche volta. Poi accadde un’ altra cosa spiacevole, che non mi sembra bello raccontare adesso. Da allora non l’ho più visto. Ora che non c’è più, mi accorgo che siamo stati molto legati, nell’amore come nell’odio. Il tempo posa un velo su tutte le cose, anche quelle più dolorose. Andrò ai suoi funerali”.