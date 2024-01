Sandra Milo, una vita da cinema: i film che l’hanno resa immortale

Sandra Milo, la "Sandrocchia" del nostro Cinema, come l’aveva soprannominata il suo amato Fellini, si è spenta a 90 anni. Ma la sua bellezza, solarità e simpatia resteranno immortali, come alcuni suoi film, simboli del cinema italiano degli anni ’50 e ‘60. Ripercorriamo la sua carriera, con i ruoli più importanti. E le foto più belle (qui in Bang Bang Kid, del 1967)