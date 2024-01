È stata la musa di Federico Fellini ma anche la sua amante per 17 anni: Sandra Milo lo definiva come il suo unico grande amore

Sandra Milo è morta a 90 anni. Una diva eterna, che ha vissuto fino alla fine con il sorriso, la sua arma migliore per combattere la tristezza. È stata una grande attrice, bellissima, e musa di Federico Fellini. Per lui ha provato amore, un amore vero – l’unico – che l’ha resa immortale agli occhi del mondo. Con lui ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, è stata una delle sue attrici e l’ha venerato fino all’ultimo dei suoi giorni. “Nella vita ci sono tanti amori ma uno solo è il grande amore”, aveva detto a Domenica In da Mara Venier. Il suo era Federico Fellini.

L’amore per Federico Fellini che fece scandalo

Si sono voluti bene per 17 anni, nel peccato come si diceva un tempo, e lei non ha mai smesso di amarlo, neanche quando se ne andò per sempre. Di lui parlava come del suo grande amore, di cui era al corrente anche sua moglie, Giulietta Masina. “L’ho conosciuto a Fregene. Era giovane, incredibilmente bello, con occhi che ti penetravano, ma con gentilezza, come una carezza. Mi ha colpito subito e ancora lo considero una persona unica, meravigliosa”, aveva raccontato Sandra Milo al Carpi Film Festival, dov’era stata ospite proprio in occasione di una masterclass dedicata al grande regista romagnolo.

“L’ho amato molto, per tanti anni. Io da subito, lui no, ma poi si è innamorato pure lui. Io ero giovane, mi intimidiva, ero bella e con un fisico sensuale, ma di per sé l’attrazione non è amore. Poi è diventato un grande amore durato 17 anni“. E, quando si sono scambiati il primo bacio, lei è addirittura svenuta: “Era troppo forte l’emozione”, aveva detto.

Un legame di cui Giulietta Masina era al corrente e che sembrava aver accettato, perché di certo non era facile essere la moglie di Federico Fellini. Lei c’era quando lui ha ricevuto il Premio Oscar alla carriera, quando dal palco pronunciò quel celebre “Giulietta don’t cry”, mentre con Sandra Milo era già finita da molto tempo.

Perché rimasero sempre amanti

Un amore lunghissimo che non è mai stato vissuto davvero alla luce del sole. Lui avrebbe voluto, ma lei aveva preferito preservare la bellezza di quel sentimento privo di altre responsabilità, se non quella di volersi bene l’uno con l’altra: “Quando lui mi ha detto ‘Basta essere amanti, voglio stare con te’, io non ho accettato. Noi eravamo stati insieme per 17 anni. Una storia clandestina, un amore fantastico che aveva sempre escluso problemi perché c’erano solo la bellezza e l’emozione di incontrarsi. Ho pensato: ‘Se quest’amore così fantastico e un po’ irreale lo trasformo in qualcosa di normale, dove lui può dirmi ‘Che ci hai messo in questo sugo?’ o ‘Spendi troppo’ o ‘Sei ingrassata’, io ci rimango male’”.

E aveva spiegato perché: “Volevo conservare l’amore straordinario che è ancora dentro di me e mi dà forza e felicità, dovevo lasciarlo così com’era, senza banalizzarlo con una storia di vita in comune. Ho preferito chiuderlo nel momento più bello e l’ho salvato per l’eternità”.

Federico Fellini è morto il 31 ottobre 1993 e non lasciò mai Giulietta Masina, dalla quale ebbe un figlio purtroppo morto a 10 giorni dalla nascita. Sandra Milo è invece diventata mamma tre volte di Azzurra, Deborah e Ciro, che ha amato moltissimo e che le sono stati vicino fino alla fine. “Ho sempre amato essere madre e adoro i miei figli”, diceva nelle tante interviste in tv, ma l’amore per Federico Fellini le era rimasto scolpito nel cuore.