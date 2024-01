Funerali Sandra Milo, il dolore del figlio Ciro: “Tre mesi di calvario”

Sandra Milo è morta a Roma il 29 gennaio 2024. Se n’è andata come avrebbe voluto, circondata dall’amore dei suoi figli e dei suoi amati cani. Oggi, 31 gennaio, ai suoi funerali c’erano tutti. Gli amici Vip, da Mara Venier ad Alberto Matano, i suoi tre ragazzi Debora, Ciro e Azzurra e tante persone comuni che hanno voluto ricordarla per il suo talento straordinario ma anche per il suo sano ottimismo, per il suo modo così particolare e autentico di vivere la vita. La sua, lunga, è durata 90 anni. Aveva lavorato fino all’ultimo ma, da poco, aveva scoperto di avere un tumore e si era ritirata dalle scene per prendersi cura della sua salute.

Sandra Milo, il dolore del figlio Ciro ai funerali

L’ultima diva ci ha lasciati. Sandra Milo è morta così, all’improvviso, senza avvisare. E dire che tutti speravamo che fosse immortale. Ci mancherà lei, il suo sorriso e quella bella ingenuità che le aveva regalato purezza fino all’ultimo. Anche quando la malattia si è fatta largo nella sua vita ed è stata scoperta per caso proprio negli ultimi mesi della sua vita: “È stata una mamma meravigliosa, non ci ha fatto mai mancare niente: è morta mentre le stringevo la mano”, ha spiegato il figlio Ciro De Lollis, “Siamo andati a fare delle analisi per un problema all’anca e ha scoperto di avere un brutto male. E pensare che non aveva mai fumato in vita sua. Da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario. Meno male che non l’ho fatta ricoverare perché il giorno prima che morisse si era liberato un posto, ma ho preferito tenerla con me“.

I suoi figli, per i quali aveva lottato tanto, hanno accolto gli amici e le tante persone comuni presenti alla Chiesa degli artisti per l’ultimo saluto. La maggiore delle tre, Debora Ergas, ha raccontato di aver scelto un abito bianco e un bel rossetto rosso brillante per il suo viaggio verso l’eternità. Una donna libera, la sua mamma, che aveva preferito scegliere la felicità piuttosto che scendere a compromessi ma aveva messo al primo posto loro – i suoi figli – per i quali aveva lasciato il cinema senza rimpianti.

Fonte: IPA

Le parole di Mara Venier con Alberto Matano

È stata sua ospite moltissime volte, anche di recente, e ora che non c’è più, Mara Venier ha voluto ricordarla con parole bellissime e che rappresentano bene la sua personalità: “Sandra è una donna libera e ha insegnato a essere libere anche alle altre donne. Questa è la cosa più importante che mi ha lasciato”, ha raccontato commossa insieme ad Alberto Matano, che era a conoscenza della sua condizione di salute, ma ha preferito tenere per sé i particolari. Un collega dello spettacolo ma anche un grande amico che l’ha rispettata nel momento più difficile, oggi però il dolore per la sua perdita è troppo grande per non mostrarlo a tutti.

Fonte: IPA

“Le volevo bene e lei voleva bene a me. Era una donna gentile, generosa, molto presente nell’amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva ‘e’ da tanto che non ci sentiamo, volevo dirti che ti voglio bene. E noi siamo qua perché le vogliamo molto bene”, ha poi aggiunto la conduttrice veneta, che ha preso parte ai funerali insieme a tantissimi Vip tra cui Pino Strabioli, Michele Placido, Vladimir Luxuria ed Eleonora Daniele.

Fiori bianchi per l’ultimo saluto

Il bianco è di certo il colore che meglio rappresenta l’anima dolce di Sandra Milo. Un abito bianco, un bel rossetto e un paio di tacchi a spillo ai quali non rinunciava mai. “Senza non andava nemmeno sugli scogli”, ha raccontato la figlia Debora, che ha affidato ai social il suo ultimo saluto: “Addio mamma, ora sei di nuovo leggera… Nel vento”.

Fonte: IPA

Profondamente credente e amante di tutti gli esseri viventi, perfino degli alberi che salutava teneramente con la mano, amava una foto in particolare che rimarrà con lei per sempre: “Sandra Milo era profondamente credente e aveva un’immagine di Gesù a cui era molto legata – ha spiegato il sacerdote che ha recitato l’omelia – l’immagine in cui Gesù appariva giovane e quell’immagine ha chiesto che fosse messa nella bara per sempre con lei”.